The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Cientos de personas deben evacuar sus comunidades en Bahamas por posibles inundaciones

Este contenido fue publicado en
2 minutos

San Juan, 28 sep (EFE).- El Gobierno de Bahamas emitió una declaración de alerta de desastre y una orden de evacuación obligatoria para las comunidades vulnerables del norte del archipiélago debido a que las condiciones de tormenta tropical podrían provocar este domingo graves inundaciones.

El primer ministro interino, Chester Cooper, explicó que, si bien solo se esperan condiciones de tormenta tropical en Ábaco y Gran Bahama, la principal amenaza son las fuertes lluvias asociadas con la Depresión Tropical Nueve, que podrían causar graves inundaciones y aislar a comunidades enteras.

La orden de evacuación afecta en Gran Bahama a localidades como Freetown, HighRock, Pelican Point y McLean’s Town, así como a los cayos asociados, según el comunicado de la Autoridad de Gestión del Riesgo de Desastres.

En cuanto a Ábaco, se ordenó la evacuación del parque de casas rodantes adyacente al Complejo Gubernamental en Marsh Harbour (Ábaco Central) y los cayos Grand y Walker’s.

El ministro responsable de la Gestión del Riesgo de Desastres, Leon Lundy, informó que se están activando varios refugios en Gran Bahama.

La Autoridad de Gestión del Riesgo de Desastres ha instado a todos los residentes en las zonas designadas a cumplir de inmediato las órdenes de evacuación y a dirigirse a los refugios u otros lugares seguros.

«Si no se evacua, los residentes podrían quedar sin asistencia hasta que se dé el visto bueno. Estas medidas son preventivas, pero esenciales para salvar vidas», indicó la nota.

La Depresión Tropical Nueve se mueve lentamente hacia el norte-noroeste, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos, que alertó de lluvias intensas sobre Bahamas. EFE

es/mv/amg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
4 Me gusta
36 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
37 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR