Cientos de venezolanos celebran en Santo Domingo la captura de Nicolás Maduro

2 minutos

Santo Domingo, 4 ene (EFE).- Cientos de venezolanos celebraron este domingo en la capital de la República Dominicana la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su esposa en un operativo militar de Estados Unidos en Caracas el sábado.

La actividad, frente a la embajada de Venezuela en Santo Domingo, que permanece cerrada, se realizó en respuesta a una convocatoria del partido Vente Venezuela, liderado por la opositora María Corina Machado, con el objetivo de defender la «soberanía popular y la soberanía nacional», tras la captura de Maduro, acusado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas automáticas.

Se trata «de un momento de alegría» pero «también de compromiso», señaló a EFE Klever Correa, coordinador del movimiento político en la República Dominicana.

«Este es el momento de los venezolanos», que quieren «que llegue la democracia lo antes posible y la transición rápida», de la que, en opinión de Correa, debe formar parte Edmundo González Urrutia, quien asegura haber ganado las elecciones celebradas en 2024 en Venezuela.

En sus declaraciones, el activista llamó a trabajar junto a Estados Unidos, «que dio el primer paso» para el cambio en Venezuela, «porque sin ayuda no podríamos hacerlo».

Entre los participantes en la actividad estuvo el diputado dominicano Ignacio Aracena, del gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM), quien dijo que «Venezuela se va a reconstruir bajo el liderazgo colectivo de los venezolanos y venezolanas de buena voluntad».

Las relaciones diplomáticas entre la República Dominicana y Venezuela están en pausa tras los comicios de 2024, por decisión del Gobierno venezolano a raíz de los cuestionamientos a los resultados por parte del Gobierno dominicano. EFE

mf/fa/eav

(foto (video)