Cientos protestan ante la oficina de Netanyahu durante la reunión del gabinete sobre Gaza

Jerusalén, 7 ago (EFE).- Centenares de personas se congregan este jueves en Jerusalén frente a la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, donde tiene lugar la reunión del gabinete de seguridad que decide sobre los próximos pasos en Gaza, para mostrar su rechazo a la expansión de la ofensiva en la Franja y pedir un acuerdo de intercambio de rehenes con Hamás.

Según recoge el periódico israelí Haaretz, entre los asistentes se encuentran tres ex rehenes en Gaza que fueron liberados en los anteriores acuerdos firmados entre Israel y Hamás (uno en noviembre de 2023 y otro en enero de este año), Ilana Gritzewsky, Arbel Yehoud y Sharon Cunio Alony. Sus respectivas parejas, Matan Zangauker, Ariel Cunio y David Cunio continúan en cautiverio.

En Tel Aviv, otro centenar de personas protestan frente a Metzudat Zeev, la sede del Likud, el partido de Netanyahu. También piden el fin de la ofensiva y el regreso de los rehenes.

También se celebran pequeñas protestas en otras localidades de Israel como Haifa, Herzliya, Ness Ziona o Bersheeba, según imágenes compartidas por el Movimiento Prodemocracia.

Estas protestan llegan mientras el gabinete de seguridad, el órgano que gestiona la ofensiva en Gaza, se encuentra reunido para abordar si aprueban o no la ocupación total del devastado enclave palestino.

Horas antes, en una entrevista con el canal estadounidense Fox y en declaraciones a medios indios en Jerusalén, Netanyahu confirmó que su intención es controlar toda la Franja, pero que no pretende anexionar el enclave y que lo gobernará de forma temporal un organismo sin la presencia de Hamás. EFE

