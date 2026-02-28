Cientos se manifiestan en Lisboa contra la reforma laboral del Gobierno de centroderecha

Lisboa, 28 feb (EFE).- Cientos de personas se manifestaron este sábado en el centro de Lisboa en protesta contra la reforma laboral que quiere impulsar el Gobierno de centroderecha del primer ministro de Portugal, Luís Montenegro.

La manifestación, convocada por la Confederación General de los Trabajadores Portugueses-Intersindical Nacional (CGTP-IN), partió de la terminal de transportes de Cais do Sodré y terminó en la plaza de Rossio, en el corazón turístico de la capital.

Los participantes en la protesta gritaron lemas como ‘El coste de vida aumenta’ o ‘Más salarios, más pensiones’.

Muchos acudieron con carteles, donde podían leerse mensajes como «despedir sin razón es cumplir la voluntad del patrón’, ’35 horas para todos’ o ‘sí a la contratación colectiva, no a la caducidad’.

A la cabeza de la manifestación estaba el líder de la CGTP-IN, Tiago Oliveira, junto con otros dirigentes sindicales con una gran pancarta, que rezaba ‘Abajo el paquete laboral, es posible una vida mejor’.

También participó en la marcha el líder del Bloco de Esquerda, José Manuel Pureza, y el secretario general del Partido Comunista Portugués (PCP), Paulo Raimundo.

La CGTP-IN pide la retirada de la reforma que propone el Ejecutivo tal y como está planteada porque cree que «desregula los horarios de trabajo, extiende los contratos precarios, facilita el despido y ataca los derechos de maternidad y paternidad de los trabajadores».

Antes del inicio de la concentración, Oliveira dijo a los periodistas que «lo que está en marcha es un ataque enorme al mundo del trabajo, un ataque enorme a los trabajadores y el compromiso de la CGTP continúa firme con quien trabaja».

«Vamos a continuar actuando para que el Gobierno recule y retire de la mesa la reforma laboral», aseguró.

El sindicalista advirtió de que son los cinco millones de trabajadores que hay en el país quienes serán los principales afectados por esta reforma si sale adelante, así como más de tres millones de pensionistas.

Horas antes transcurrió una protesta similar en la segundad ciudad del país, Oporto.

El pasado 11 de diciembre, Portugal fue escenario de una huelga general, la primera en doce años en el país, contra la propuesta de reforma laboral del Gobierno.

Esta semana, la ministra de Trabajo, Rosário Palma Ramalho, afirmó que existe consenso sobre más de tres decenas de artículos de la revisión de la ley laboral en asuntos como los derechos maternos y paternos, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, pero admitió que queda «mucho camino por hacer», tras reunirse con la patronal y representantes de UGT.

Para el próximo 3 de marzo está programado otro encuentro de la ministra con los representantes sociales. EFE

