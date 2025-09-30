The Swiss voice in the world since 1935
Cierran la venta de entradas para la Expo de Osaka a dos semanas de la clausura

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Tokio, 30 sep (EFE).- La venta de entradas para visitar la Expo de Osaka cerró este martes, a pesar de que aún quedan dos semanas para su clausura, según la organización, debido a la cantidad de personas que poseen un boleto para el evento, pero no han reservado una franja horaria para visitar la exposición.

«La venta de entradas termina hoy, así que todas las reservas de franjas horarias se darán a aquellos que ya hayan comprado entradas pero no hayan hecho reservas todavía», dijo el subsecretario general de la organización que gestiona la Expo, Jun Takashina.

Según los organizadores, más de 25 millones de personas han visitado ya la Expo de Osaka, superando la cifra de visitantes de la anterior Expo organizada en Japón, la de Aichi, en 2005.

De ellos, más de tres millones acudieron con acreditaciones para prensa y otros trabajadores.

Mientras, hasta el 26 de septiembre se habían vendido más de 22 millones de entradas, según las últimas cifras publicadas por los organizadores.

A medida que se acerca el final de la Expo, cada vez más gente acude a visitar el evento, donde estos días se están registrando colas de hasta dos horas para entrar, detalló Takashina.

La semana pasada, el responsable ya advirtió durante una rueda de prensa que se estaban agotando las franjas horarias disponibles para visitar la Expo, y que la organización no reembolsará a los que no hayan podido visitarla por no haber reservado a tiempo una franja.

La Expo de Osaka fue inaugurada el pasado 13 de abril y se prolongará hasta el 13 de octubre. Los organizadores aspiraban a atraer a unos 28 millones de visitantes durante los seis meses de duración de la feria. EFE

jdg-mra/daa/jfu

