Cifra de solicitantes de protección en Alemania desciende en 2025 hasta los 3,2 millones

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Berlín, 12 may (EFE).- A finales de 2025, alrededor de 3,2 millones de personas en Alemania -aproximadamente el 3,9 % de la población total- estaban registradas como solicitantes de protección en el Registro Central de Extranjeros (AZR), unos 68.000 o un 2,1 % menos que un año atrás, según publica este martes la Oficina Federal de Estadística (Destatis).

La mayoría de los 155.000 solicitantes de protección -extranjeros que según el AZR se encuentran en Alemania por razones de derecho internacional, humanitarias o políticas- que entraron por primera vez en el país en 2025 procedían de Ucrania -el 60,3 % o 93.000-, seguidos de sirios -el 8,3 % o 13.000- y de afganos -8,1 % o 13.000-.

Por primera vez desde el inicio de la guerra de agresión rusa, entre los ucranianos que llegaron por primera vez a Alemania en 2025 había más niños y hombres -51.000- que niñas y mujeres -43.000-, lo cual podría estar relacionado con el levantamiento, a finales de agosto de 2025, de la prohibición general de salida Ucrania para los varones de entre 18 y 22 años.

También los resultados provisionales de las estadísticas de migración muestran un claro aumento de la inmigración procedente de Ucrania entre septiembre y noviembre de 2025.

En total, el número de solicitantes de protección que llegaron por primera vez a Alemania se redujo en 2025 casi a la mitad -en un 46,4 % o 134.000 personas- respecto a las 289.000 a finales de 2024.

El descenso fue especialmente acusado en términos porcentuales entre los solicitantes de protección procedentes de Siria -del 73,8 % o en 36.000 a 13.000- y de Turquía -del 65,0 % o en 11.000 a 6.000-, aunque también fue significativo en el grupo más numeroso de peticionarios, los ucranianos, -del 32,5 % o en 45.000 a 93.000-.

Alrededor de 2,7 millones de solicitantes de protección -el 83,4 %- tenían a finales de 2025 un permiso de residencia humanitario y, por lo tanto, un estatus de protección reconocido, un número similar al del año anterior.

Para la gran mayoría -el 88,1 % o 2,4 millones de personas- ese estatus de protección era temporal, mientras que solo para el 11,9 % o 321.000 era de carácter indefinido.

La protección temporal concedida en relación con la guerra de agresión rusa contra Ucrania fue la más habitual en 2025 -el 40,4 % o unos 1.090.000 solicitantes-, seguida de la otorgada por la condición de refugiado -el, 18,5 % o 500.000-, mientras que la proporción de beneficiarios de protección subsidiaria fue del 13,8 % o 373.000.

Por otra parte, a finales de 2025 había unos 361.000 solicitantes con estatus de protección pendiente, es decir, cuya solicitud de asilo o de protección temporal aún no se había resuelto legalmente, frente a 427.000 en 2024.

En tanto, la cifra de solicitantes con estatus de protección denegado ascendía a finales de 2025 a 178.000 personas, frente a 171.000 en 2024, de lo cuales 140.000 o el 78,8 % contaban con un permiso de estancia tolerada, es decir, su expulsión había sido temporalmente suspendida, frente a 136.000 un año atrás.

Otros 14.000 solicitantes con estatus de protección rechazado -el 7,8 %- estaban en situación de salida latente, es decir, todavía podían interponer un recurso a la resolución que justifica su marcha obligatoria, mientras que en el caso de 24.000 -o 13,4 %- esta obligación era firme. EFE

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