The Swiss voice in the world since 1935

Cinco personas mueren electrocutadas en Haití

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Puerto Príncipe, 19 feb (EFE).- Al menos cinco personas murieron electrocutadas este jueves y varias resultaron heridas tras la rotura de un cable eléctrico de alta tensión a pocos metros del mercado municipal de Pétion-ville, en Puerto Príncipe, la capital de Haití.

El accidente se produjo en la calle Grégoire, en Pétion-Ville, una zona muy transitada por peatones y comerciantes fijos y ambulantes, según varias fuentes consultadas por EFE.

Los comerciantes acudieron rápidamente para socorrer a las víctimas, mientras la compañía Electricidad de Haití (EDH) procedió a un corte de emergencia en la zona para evitar más víctimas.

Alertados, los servicios de emergencia acudieron al lugar para evacuar a las víctimas que aún estaban con vida a los centros hospitalarios operativos.

Por el momento, las autoridades municipales y centrales aún no han comunicado el balance exacto de víctimas.

La red eléctrica de la empresa pública EDH se encuentra en un estado de deterioro sin precedentes, en medio de la prolongada crisis que atraviesa el país, el más pobre de América.EFE

mm/mf/adl/rod

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR