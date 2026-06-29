Cinco tendencias de moda hombre para el verano de 2027

Compartir

3 minutos

Abraham de Amézaga

París, 29 jun (EFE).- Volúmenes amplios, riqueza cromática y prendas con detalles son algunas de las tendencias que se desprenden de las colecciones masculinas para la primavera-verano de 2027. Así se presentaron en la capital francesa hasta ayer domingo.

1. Elegancia cómoda

Ir bien vestido no está reñido con la comodidad. Desde los trajes a conjuntos de chaqueta y pantalón, envuelven a los hombres con tejidos livianos y en más de un caso con amplios volúmenes. Esa libertad de movimientos acentúa la personalidad de cada usuario.

En las propuestas parisinas mostradas recientemente, dos ejemplos claros fueron las creaciones de Études Studio y LGN Louis Gabriel Nouchi, que se encaminaron por esa línea.

2. Prendas para compartir

Una de las pioneras en las mezclas de prendas fue Gabrielle Chanel. Como también lo fue en tomar prestados jerséis y pantalones de su novio Arthur Boy Capel.

Esta tendencia de compartir armario, con prendas sin género definido se ha visto nuevamente en lo presentado por la española Sonia Carrasco. Chaquetas, pantalones largos y shorts conviven en un guardarropa que puede ser utilizado tanto por hombres como por mujeres.

3. Atención al detalle

Es algo que está cada vez más presente en las prendas y los complementos. Trabajados como si fueran objetos únicos, en más de un caso, Hermès es el mejor de los ejemplos. Desde las micro perforaciones en algunas de sus prendas, a las cuidadas costuras.

Por su parte, Pharrell Williams, hace un alegato del surf y del skatewear en Louis Vuitton, con códigos de playa y tablas de lo más refinados; y Kenzo continúa apostando por su histórico logo.

4. Arcoiris cromático

Los colores de la tierra, el mar y el aire son siempre una buena base. A partir de ahí, espacio para vitamínicos rojos, amarillos o naranjas. El rosa sigue presente, junto al malva. Y, por supuesto, los dos comodines básicos, el blanco y el negro.

IMMen de Issey Miyake ha vuelto a dar la nota positiva en este campo. Además, en este ocasión ha apostado por estampados que reproducían la sombra del bambú.

5. Accesorios, los justos

Se acabó llenar los looks masculinos con una legión de accesorios. Es momento de un buen bolso, un buen cinturón y unos buenos zapatos o sandalias, que se puede acompañar de una sencilla corbata. La novedad es el pañuelo-corbatín de Hermès, al que se le augura un éxito entre los amantes de la firma.

Para los pies, los mocasines López de John Lobb se imponen, pensando en quienes apuestan por lo tradicional. En cuanto a los que gustan de transgredir, algunos de los modelos de Jaden Smith para Christian Louboutin. EFE

aaz/ac/alf