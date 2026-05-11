Citas culturales esta semana: del aniversario de ‘Top Gun’ a lo nuevo de Maluma

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Redacción Internacional, 11 may (EFE).- El nuevo disco de Maluma, ‘Loco por volver’, el reestreno en salas de ‘Top Gun’ por su 40 aniversario, la retrospectiva dedicada a la mexicana Lilia Carrillo en Nueva York y la tercera temporada de ‘Good Omens’, encabezan las principales citas culturales de la próxima semana.

Top Gun regresa a la gran pantalla

‘Top Gun’, uno de los grandes clásicos del cine y que convirtió en estrella mundial a Tom Cruise, regresará a las salas de cine con motivo del 40 aniversario de su estreno. La película protagonizada por Tom Cruise vuelve a proyectarse en cines de todo el mundo.

Dirigida por Tony Scott, la cinta marcó a toda una generación y se convirtió en un fenómeno cultural. Décadas después, su segunda entrega ‘Top Gun: Maverick’ fue todo un éxito de taquilla en 2022 y la tercera parte se encuentra en fase de producciones y contará nuevamente con Tom Cruise.

Maluma lanza ‘Loco x volver’

El cantante colombiano lanza el 15 de mayo ‘Loco x Volver’, un disco en el que lleva trabajando dos años y que supone una vuelta a sus raíces, según ha detallado el cantante. El trabajo es el «más importante y el más personal» que ha hecho a lo largo de su carrera, según explicó emocionado el cantante en su perfil de Instagram.

Maluma publicó a finales de abril un tema homónimo, que sirve como adelanto y carta de presentación del disco, y que está claramente marcado por la influencia de los sonidos colombianos, sin perder la esencia pop y el ritmo urbano latino.

Las rupturas y premoniciones de Lilia Carrillo

La Americas Society inaugura ‘Lilia Carrillo: Ruptures and Premonitions’, una exposición dedicada a la pintora mexicana Lilia Carrillo, que reúne una veintena de obras junto a fotografías, cartas y documentos de archivo. La artista, nacida en Ciudad de México en 1930, está considerada una de las principales voces femeninas del arte mexicano contemporáneo.

La artista formó parte del grupo de artistas de posguerra que apostaron por la abstracción y dialogaron con corrientes internacionales como el expresionismo abstracto, la abstracción lírica y el informalismo, y estuvo vinculada a creadores como Manuel Felguérez, Fernando García Ponce, Vicente Rojo o Juan Soriano.

El adiós de ‘Good Omens’

La última temporada de la serie ‘Good Omens’ llegará el 13 de mayo a Prime Video, con las andanzas de la peculiar amistad entre Azirafel (Michael Sheen), un ángel comerciante de libros raros, y el demonio de vida acelerada Crowley (David Tennant).

La serie ha contado con dos exitosas temporadas pero se vio lastrada por las acusaciones de abuso sexual contra uno de sus creadores, el escritor Neil Gaiman, que también es autor de la novela original junto con Terry Pratchett. ‘Good Omens’ ha optado por cerrar finalmente el proyecto con un episodio especial de 90 minutos que promete resolver el conflicto celestial planteado al final de la segunda temporada. EFE

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