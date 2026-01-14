Citigroup gana 14.306 millones de dólares en 2025, un 13 % más que el año anterior

Nueva York, 14 ene (EFE).- El grupo bancario estadounidense Citigroup logró un beneficio neto de 14.306 millones de dólares en 2025, un 13 % más que el año anterior, según anunció la entidad este miércoles.

«Con ingresos récord y un apalancamiento operativo positivo en cada una de nuestras cinco líneas de negocio, 2025 fue un año de progreso significativo, lo que demuestra que las inversiones que estamos realizando impulsan un sólido crecimiento de los ingresos», señaló Jane Fraser, la consejera delegada de Citi.

En el último trimestre del año -un indicador clave para los analistas- Citigroup obtuvo un beneficio neto de 2.471 millones de dólares, frente a los 2.900 millones de dólares del mismo período del año anterior.

El banco señala que el resultado se debe al aumento de los gastos, incluidos los gastos por impuestos sobre la renta, a causa del beneficio fiscal limitado derivado de la partida extraordinaria relacionada con Rusia, lo que se vio parcialmente compensado por mayores ingresos y una menor provisión para pérdidas crediticias.

Los ingresos trimestrales, excluyendo el cargo relacionado con Rusia, aumentaron un 8 % hasta los 21.000 millones de dólares gracias al crecimiento en los resultados de banca, gestión patrimonial y servicios institucionales.

De cara a 2026, Fraser dijo que el banco comienza el año con un «impulso visible en toda la organización» y que la empresa se compromete «a alcanzar nuestro objetivo de una rentabilidad sobre el capital tangible (RoTCE) del 10-11 % para el año», así como a posicionar a Citi «para obtener una rentabilidad aún mayor en los próximos años».

Las acciones del banco subieron más de un 1 % en las operaciones previas a la apertura del mercado.

Bank of America y Wells Fargo también publicaron sus resultados del cuarto trimestre el miércoles, mientras que Goldman Sachs y Morgan Stanley lo harán el jueves. EFE

