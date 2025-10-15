Ciudadanos del este de Túnez piden cerrar un complejo químico que emite «gases tóxicos»

Túnez, 15 oct (EFE).- Decenas de personas protestaron este miércoles en Gabes -localidad del este de Túnez ubicada a unos 400 kilómetros de la capital- para exigir el desmantelamiento de un complejo químico que, según denuncias de diversas organizaciones tunecinas, afecta negativamente a la salud «respiratoria» de la población por la emisión de «gases tóxicos».

El Foro Tunecino para los Derechos Económicos y Sociales aseguró que las instalaciones del complejo emiten gases, potencialmente «mortales», debido a fugas habituales, que «se han intensificado desde principios de septiembre».

La ONG, que reclamó a las autoridades que ordenen el cese de la actividad de las factorías y que busquen «soluciones radicales e inmediatas» para la «seguridad» de la ciudadanía, señaló que «la continuación de la labor y producción de las industrias contaminantes es una clara provocación a la población».

También agrupaciones sindicales exigieron, mediante un escrito publicado en redes sociales, una intervención «urgente» en el complejo químico, «que destruyó los equilibrios ambientales, económicos y de salud en Gabes y ciudades vecinas».

A estas reclamaciones se sumaron 25 agrupaciones, entre las que se encuentran ONG de derechos humanos, asociaciones feministas o gremiales de diversos sectores, que suscribieron un documento que pide abrir «un verdadero diálogo nacional medioambiental sobre métodos de desarrollo justo».

El diálogo, para el que proponen la participación de familias afectadas, agricultores, pescadores, artesanos y otros sectores implicados, debe ir seguido de «decisiones inmediatas» para desmantelar las «unidades contaminantes».

Las demandas de cierre de estas instalaciones, recurrentes en la zona, se han intensificado debido, según diversas organizaciones, a los problemas «respiratorios» sufridos en las últimas semanas entre la población. EFE

