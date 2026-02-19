Ciudades europeas se inspiran en la portuguesa Viana do Castelo para innovación urbana

Lisboa, 19 feb (EFE).- Representantes de varias ciudades europeas, entre ellas la española Las Palmas de Gran Canaria, han viajado esta semana hasta la localidad portuguesa de Viana do Castelo, en el norte del país, para tomar nota de un proyecto de innovación urbana y aplicar algunas de sus soluciones en sus territorios.

La visita contó con la participación de Las Palmas de Gran Canaria (España), Brest (Francia) y Brescia (Italia), que trabajan en la adaptación de las metodologías del proyecto Viana STARTS a sus contextos locales, en el marco de la Iniciativa Urbana Europea, informó este jueves en un comunicado el Ayuntamiento de la ciudad portuguesa.

Se trata de un plan que prevé la transformación del antiguo matadero municipal de Viana do Castelo en un centro dedicado a la ciencia, la tecnología y las artes, que funcionará como motor de innovación, experimentación urbana y desarrollo sostenible.

«Más que un edificio, el proyecto pretende crear un ecosistema colaborativo que involucre a la comunidad, las empresas, los investigadores y las instituciones», indicó el Ayuntamiento en su nota.

En el caso de Las Palmas de Gran Canaria, aplicará las soluciones de Viana STARTS a un proyecto en el edificio Cachalote con el que se busca crear un espacio cultural y cívico experimental -incluso antes de la finalización de las obras- que refuerce la conexión de la ciudad con la economía azul y la participación ciudadana.

Será la ciudad española la que acoja la siguiente etapa de este acuerdo colaborativo, con un recorrido por el edificio Cachalote, antigua sede de la Universidad Popular en el barrio marinero de San Cristóbal, para ver los avances y aprovechar para profundizar la cooperación entre urbes.

Los trabajos de ese proyecto en Las Palmas de Gran Canaria cuentan con un presupuesto de 3,2 millones de euros financiados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.EFE

