Clavijo asegura que el comisario de Transporte apoya eximir a Canarias del ETS tras 2030

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Bruselas, 5 may (EFE).- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, aseguró este martes que el comisario europeo de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, está a favor de seguir eximiendo al archipiélago del régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea (ETS) más allá de 2030, aunque reconoció que aún necesitan el sí de los dos comisarios responsables.

«Hoy hemos conseguido el apoyo del comisario de Transportes, tenemos el apoyo que ya nos ha transmitido el comisario de las Regiones, pero quienes tienen la última palabra van a ser el comisario del clima y (la vicepresidenta de la Comisión Europea) Teresa Ribera. Hay dos reuniones, una esta tarde y otra mañana, que van a ser determinantes», explicó a la prensa.

El presidente canario compartió con Tzitzikostas la «preocupación» de su Gobierno por la continuidad de la exención de la que disfruta Canarias respecto al sistema ETS, que permite que las conexiones aéreas y marítimas con el resto del territorio español y entre las islas no paguen impuestos por emisiones mientras no existan métodos de transporte menos contaminantes.

«Nosotros seguimos defendiendo que, como región ultraperiférica y hasta que no haya un método alternativo de que los aviones o los barcos sean también eléctricos, pues vivimos donde vivimos y estamos donde estamos», señaló en referencia a la falta de formas de transporte terrestre que sufren las islas.

Clavijo alertó también sobre los problemas de competitividad que el sistema genera además a los puertos canarios con los del entorno del África Occidental, ya que los barcos entre Canarias y Europa están sujetos a una tasa del 100 % de sus emisiones mientras que en las rutas con terceros países el recargo solo es del 50 %.

«Él nos ha trasladado que lo entiende perfectamente, es griego y conoce las islas griegas, va a luchar y va a pelear (…) para conseguir esa exención en el caso de Canarias», subrayó el político de Coalición Canaria. EFE

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