CNA alerta de crisis sanitaria en Ecuador y pide multas por presuntas compras irregulares

3 minutos

Quito, 11 feb (EFE).- La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) de Ecuador alertó de una «crisis sin precedentes» en la atención sanitaria del país y sostuvo que existen proveedores que supuestamente mantienen contratos pese a advertencias dirigidas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y al Ministerio de Salud Pública (MSP), según detalló en una rueda de prensa celebrada este miércoles.

El director de la Comisión, Germán Rodas, afirmó a EFE que habían detectado más de un centenar de proveedores que aparentemente no cumplían condiciones regulares en la venta de insumos y medicamentos y que desde hacía tiempo había denunciado estos hechos ante la Fiscalía y la justicia ecuatoriana.

«Habíamos advertido hace tiempo a las autoridades sanitarias sobre la existencia de redes colusorias que favorecen la compra de insumos y medicamentos. Sin embargo, no se ha prestado atención y el problema se agrava», señaló.

Asimismo, sostuvo que la Fiscalía, en lugar de actuar de forma proactiva, había supuestamente entorpecido las investigaciones, al dejar pasar años para realizar diligencias básicas hasta que las denuncias prescribían, lo que, según indicó, favorecía la impunidad.

Además, la CNA de Ecuador solicitó la designación «a la brevedad» del titular del Ministerio de Salud Pública, ahora a cargo de la vicepresidenta del país, María José Pinto, y pidió sanciones por presuntas irregularidades en la compra de equipos termoeléctricos.

Según detalló Rodas, identificaron tanto «corrupción como incompetencia administrativa» porque los funcionarios actuaron de manera inadecuada, según su denuncia.

Rodas se refiere a la venta de equipos termoeléctricos por parte de las empresas Progen y Austral, a las que señaló de haber presuntamente entregado material «obsoleto», y desde la CNA solicitó a las instituciones de control declarar a las compañías como proveedores incumplidos y determinar responsabilidades administrativas y políticas.

«Por ejemplo, Austral es una empresa uruguaya con un capital de 200 dólares, creada dos meses antes de que le den el contrato, que no tienen ninguna historia en la adquisición de estas maquinarias termoeléctricas», continuó Rodas.

La Comisión también pidió articular veedurías ciudadanas con participación de la academia, gremios médicos y especialistas para vigilar los procesos de adquisición, y consideró que la cartera sanitaria debe ser dirigida por una persona con experiencia en gestión y conocimiento de salud pública.

La CNA también criticó la actuación de la Fiscalía y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en el proceso de selección del nuevo fiscal general, al considerar que no se está cumpliendo con los estándares de probidad en la designación de autoridades.

Finalmente, la organización instó a los ciudadanos a denunciar actos de corrupción y pidió al Estado garantizar la libertad de expresión y el respeto al trabajo de la prensa. EFE

af/nvm