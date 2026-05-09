Coco Gauff acaba con el sueño de la argentina Solana Sierra en tercera ronda

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Roma, 9 may (EFE).- La estadounidense Coco Gauff eliminó este sábado en tercera ronda a la argentina Solana Sierra y acabó así con su sueño de alcanzar los octavos de final del Masters 1.000 de Roma, una ronda que representaba el mejor resultado de su carrera hasta ahora en este nivel.

Coco Gauff, número 4 del mundo, logró darle la vuelta a un partido que comenzó con ventaja para la argentina, quien no pudo sostener el ritmo y terminó siendo remontada (5-7, 6-0,6-4).

La argentina cerró así una destacada actuación en el torneo pese a la eliminación, tras vencer en las rondas anteriores con contundencia a la alemana Tamara Korpatsch y a la ucraniana Anhelina Kalínina.

Sierra, de 21 años y número 72, se despidió tras su debut en el cuadro principal en la arcilla romana, y era la única jugadora argentina que seguía clasificada en el torneo.

Por su parte, Gauff, que disputa su séptima participación en el torneo, donde el año pasado fue subcampeona tras perder la final ante la italiana Jasmine Paolini, buscará el billete a cuartos de final ante la ganadora del duelo entre las estadounidenses Taylor Townsend y Iva Jovic. EFE

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