Colapsa el transporte interurbano en la parte occidental de Hungría por fuertes nevadas

Budapest, 20 feb (EFE).- Las fuertes nevadas causaron este viernes el colapso del transporte público en la parte oeste de Hungría, donde en lo que va del día registraron numerosos accidentes de autobuses interurbanos, informó este viernes el portal 444.hu.

El temporal afecta a las provincias del oeste del país, cerca de la frontera con Austria, y en estas zonas se registraron también importantes atrasos en el transporte ferroviario, informó la entidad estatal MÁV.

Las autoridades informaron de decenas de accidentes, entre ellos 16 autobuses interurbanos que perdieron el control en las carreteras cubiertas de nieve y hielo y, al salirse de las rutas, acabaron volcándose en las cunetas, sin causar víctimas entre los pasajeros.

Los servicios de meteorología declararon en la zona la alerta naranja, la segunda más alta y pronostican que las nevadas afectarán, mientras avanzan hacia el este, a cada vez más regiones del país centroeuropeo.

En las zonas más afectadas se esperan nevadas de más de 20 centímetros y se alerta sobre el peligro de ventiscas y la formación de importantes bancos de nieve en las carreteras.

La Dirección General de Protección Civil, por otra parte, pidió a la población que evite desplazarse en automóvil salvo en casos de extrema necesidad. EFE

