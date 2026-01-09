Colectivos feministas confirman el primer asesinato machista de 2026 en Cuba

La Habana, 8 ene (EFE).- Las plataformas feministas independientes Yo Sí Te Creo y Alas Tensas confirmaron este jueves el primer feminicidio del año en Cuba, ocurrido el pasado martes en la provincia central Sancti Spíritus.

La víctima es la enfermera Magaly Aragón Aragón, de 59 años, y el suceso se produjo en un cañaveral del campamento penitenciario Las Mulas, en la localidad de Jatibonico, donde ella trabajaba.

Las activistas resaltaron «el carácter sexual de la violencia que terminó con la vida de Magaly, y los antecedentes de violencia del agresor».

Las feministas ya habían confirmado esta semana tres feminicidios ocurridos en julio, agosto y diciembre de 2025. Con estos, el total de crímenes machistas del año recién concluido llegó a 46, de acuerdo con datos recopilados por EFE a partir del registro de ambas organizaciones.

En su nuevo informe, las feministas indicaron que sus observatorios de género están investigando 12 posibles feminicidios, cuatro intentos de feminicidios y un asesinato de hombre por motivos de género alertados en 2025.

Un análisis de EFE a partir de las cifras de estas plataformas ha indicado que en 2025 el 81 % de los atacantes de las víctimas de violencia de género eran las parejas de las cubanas asesinadas, y que cinco de los feminicidas contaban con antecedentes penales o fueron denunciados por la víctima antes de cometer el crimen.

Las activistas han insistido en reclamar «una ley integral de violencia de género, refugios para mujeres en riesgo, protocolos de protección, datos oficiales transparentes y políticas públicas efectivas de prevención».

En el Código Penal cubano no está tipificado el feminicidio como un delito específico y tampoco es habitual el uso de los términos «feminicidio» o «crimen machista» en los medios estatales.

También abogan porque se declare un «estado de emergencia por violencia de género» en la isla.

La Organización Nacional de Bufetes Colectivos inauguró a finales del pasado noviembre una oficina en La Habana para atender y asesorar jurídicamente a víctimas de violencia machista en Cuba.

Además se aprobó un sistema nacional de «registro, atención, seguimiento y monitoreo» de la violencia machista en el país y anunció el lanzamiento de la campaña «No más», enfocada en la prevención y respuesta a la agresividad contra las mujeres. EFE

