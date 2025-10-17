Collboni defiende volcarse con el acceso a la vivienda para hacer frente a la ultraderecha

Amsterdam, 17 oct (EFE).- El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, defendió este viernes en el congreso del Partido Socialista Europeo que las administraciones se vuelquen para resolver el problema del acceso a la vivienda por el bien de los ciudadanos y para evitar que este asunto sea explotado por la ultraderecha.

Collboni participó en un foro de alcaldes progresistas organizado en el congreso de los socialistas europeos que se celebra en Amsterdam y en el que intervinieron, entre otros, sus homólogos de Roma, Roberto Gualtieri, y Atenas, Haris Doukas.

Con el lema ‘Por la justicia en materia de vivienda y la calidad de vida’, todos ellos expusieron el problema que representa el acceso a la vivienda y ofrecieron detalles de actuaciones que han emprendido para hacerle frente.

El alcalde de Barcelona subrayó que la vivienda es en la actualidad la principal fuente de desigualdad social en las ciudades de toda Europa, y en la lucha por garantizar el derecho de los ciudadanos a permanecer en sus ciudades en una vivienda digna, consideró que la Unión Europea tiene mucho que decir.

En consecuencia, aseguró que el acceso a la vivienda es la prioridad número uno y, por eso, Barcelona ha adoptado medidas extraordinarias, entre las que citó aplicar un límite a los alquileres a largo plazo que informó de que ha reducido el precio de los alquileres un 9 % en el último año.

A ello añadió la prohibición de los alquileres turísticos a corto plazo en Barcelona.

«No más Airbnb en mi ciudad en 2028», recalcó Collboni, quien reconoció que todo ello no es suficiente y hay que actuar a todos los niveles, local, regional, nacional y europeo.

Eso es lo que subrayó que pretende la alianza de alcaldes europeos por la vivienda, instar a una acción urgente de la UE en esta materia.

Collboni advirtió de que el miedo de los ciudadanos a no poder permitirse una vivienda o a perder sus puestos de trabajo por los cambios tecnológicos, está siendo explotado por la extrema derecha.

«Los alcaldes estamos en primera línea de defensa de la democracia y no podemos permitirnos dejarnos llevar por la retórica que no se traduce en soluciones concretas», dijo Colboni.

Añadió que cuando un vecino necesita una vivienda o una familia no llega a fin de mes, las declaraciones de intenciones no sirven para nada y han de adoptarse acciones concretas.

Por todo ello instó a trabajar para conseguir ciudades para vivir y trabajar, no solo para visitar.

Collboni aprovechó su intervención para lanzar también un mensaje de solidaridad con los alcaldes demócratas de grandes ciudades de Estados Unidos que dijo que están siendo atacados por la administración de Donald Trump.

«Cuando atacan a un alcalde demócrata, nos están atacando a todos», afirmó. EFE

