Colombia elige a Medellín para debutar ante Perú en la Liga de Naciones Femenina

Bogotá, 15 ago (EFE).- Medellín fue elegida como la sede para el partido entre las selecciones femeninas de Colombia y Perú este 24 de octubre por la primera jornada de la Liga de Naciones, que da dos cupos directos y dos a la repesca del Mundial de Brasil 2027.

En el torneo participarán selecciones de 9 de los 10 países que componen la Conmebol. Por ser anfitrión del Mundial, Brasil tiene su cupo asegurado.

Las Cafeteras llegarán motivadas a este torneo luego de haber sido subcampeonas de la Copa América Femenina el mes pasado tras perder por penaltis con Brasil en un emocionante partido que terminó 4-4 tras la prórroga.

El campeonato se celebrará entre octubre de 2025 y junio de 2026 con un sistema de todos contra todos en una única fase con un total de nueve jornadas.

En cada una de ellas, se enfrentarán ocho selecciones, mientras que una quedará libre para garantizar el descanso rotativo de todos los equipos.

En la primera jornada se jugarán los partidos Colombia-Perú, Bolivia-Ecuador, Venezuela-Chile y Argentina-Paraguay, mientras que Uruguay tendrá descanso.

En la segunda jornada, en la que descansará Perú, se disputarán los juegos Paraguay-Venezuela, Chile-Bolivia, Uruguay-Argentina y Ecuador-Colombia.

El sorteo buscó que las fechas de los partidos de la Liga de Naciones 2025-2026 no coincidan con los calendarios internacionales de la FIFA para el fútbol femenino 2023-2025 y 2026-2029, pero estarán enmarcadas dentro de las fechas FIFA para Sudamérica. EFE

