Colombia pone rumbo a Kansas City para definir cupo en octavos con Ghana

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Miami (EE.UU.), 1 jul (EFE).- La selección colombiana abandona este miércoles el sur de Florida con destino Kansas City, donde definirá el pase a los octavos de final del Mundial contra Ghana.

Los cafeteros realizaron hoy su último entrenamiento en las instalaciones del Inter Miami en Fort Lauderdale, en el que todos los jugadores participaron, y tras un breve descanso en el hotel de concentración salieron hacia el aeropuerto pasadas las 14.00 horas (18.00 GMT)

La expedición tiene previsto aterrizar en Kansas City unas cinco horas después, y mañana comparecerá el seleccionador Néstor Lorenzo para una rueda de prensa en la víspera del encuentro frente a Ghana.

La selección colombiana utilizará el estadio del Sporting Kansas City de la MLS para preparar ese partido, y se alojará en un hotel ubicado en una de las zonas más exclusivas y distinguidas de la ciudad.

Colombia, que inicialmente tuvo en México su sede de concentración, se mudó a Florida la semana pasada antes del último partido de la fase de grupos contra Portugal, disputado en el Hard Rock Stadium de Miami.

Esta ciudad acoge precisamente una de las mayores comunidades colombianas en el extranjero, por lo que la ‘Tricolor’ se sintió como en casa, rodeada del incondicional apoyo de sus seguidores.

En caso de acceder a octavos de final, Colombia se enfrentará el 7 de julio en Vancouver al ganador del cruce entre Suiza y Argelia. EFE

hbc/hbr

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