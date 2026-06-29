Colombia roza la victoria ante Portugal y termina ganando el Grupo K del Mundial

afp_tickers

Compartir

4 minutos

Colombia empató 0-0 este sábado con Portugal y se clasificó como primera del Grupo K a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en un partido dominado desde el inicio donde le faltó precisión para concretar sus numerosas ocasiones de gol.

Los cafeteros pudieron quedarse con la victoria en el tiempo añadido de la segunda parte, pero el VAR anuló el gol de cabeza de Dávinson Sánchez, para desconsuelo de la numerosa afición colombiana presente en el Hard Rock Stadium en Miami.

Con siete puntos, Colombia termina al frente de su llave por delante de Portugal, segunda con cinco puntos.

En los dieciseisavos, los sudamericanos jugarán contra Ghana el viernes 3 de julio en Kansas City, mientras que los lusos afrontarán a Croacia, el jueves 2 en Toronto.

«Creo que hicimos un buen partido, faltó solo el gol», dijo James en declaraciones posteriores al encuentro.

– Toque cafetero –

Colombia comenzó mejor el encuentro, impulsada por sus seguidores, dispuestos a celebrar cada jugada y a abuchear cada posesión de Portugal.

Con Jhon Arias y James Rodríguez como motores y un potente Jhon Córdoba en ataque, los cafeteros generaron las mejores ocasiones en el tramo inicial.

En la primera clara, el delantero del Krasnodar ruso resistió a un defensa, aceleró y probó a Diogo Costa, que desvió el disparo.

Arias, escorado por la derecha, lanzó poco después otro remate peligroso, pero Rúben Neves despejó sobre la línea.

Dominaban los de Néstor Lorenzo, con el despliegue de Santiago Arias por banda derecha, aunque sin precisión en el último tercio.

Portugal trataba de recuperar el control en el mediocampo, pero Vitinha y Ruben Neves no conseguían marcar el ritmo habitual. Cristiano Ronaldo apenas aparecía.

«No conseguimos llevar el partido a donde queríamos, y eso abrió el juego en las zonas donde Colombia es más fuerte», admitió el seleccionador portugués, Roberto Martínez, después del encuentro.

Los lusos encontraron una vía por la banda derecha con Pedro Neto y João Cancelo al final del primer tiempo. El lateral desbordó, puso un centro raso y Bruno Fernandes remató de primeras, obligando a Camilo Vargas a intervenir con reflejos.

La ocasión despertó a Portugal. Un minuto después, un disparo de Neves desde la frontal pasó rozando el arco colombiano, y João Félix casi aprovechó un despiste defensivo en un saque de banda largo, aunque su remate de tijera salió alto.

James Rodríguez lo intentó antes del descanso, pero Diogo Costa detuvo su zurdazo.

«Hoy nos servía el empate para quedar primero, pero lo buscamos por todos lados. Nos queda esa deuda de la definición», dijo Lorenzo en la rueda de prensa postpartido.

– Sin complejos –

Colombia volvió de los vestuarios con la misma intensidad del inicio del partido, más física y agresiva.

Fue, sin embargo, Portugal quien tuvo la primera ocasión clara del segundo tiempo, en una contra. Cristiano Ronaldo quedó mano a mano con Vargas tras pase de Félix, pero su disparo se fue cruzado.

Las gradas temblaron, pero Colombia reaccionó de inmediato y retomó el asedio.

James encontró a Santiago Arias por derecha, el lateral centró raso y Richard Ríos no logró empujar el balón por centímetros.

Las oleadas amarillas se sucedían. Luis Suárez, máximo goleador de la Liga portuguesa esta temporada, entró por Córdoba y tuvo varias oportunidades claras, pero sin fortuna.

El estadio rugía mientras James intentaba una tijera y obligaba al arquero luso a otra gran atajada. La defensa portuguesa sufría y el gol parecía inminente.

Con Colombia volcada al ataque, Juan Fernando Quintero lanzó un centro al segundo palo que el central Dávinson Sánchez cabeceó al fondo de la red.

Miami estalló en una alegría efímera: el VAR anuló el tanto por un fuera de juego de escasos centímetros. Un cierre cruel para una Colombia que se marcha con la cabeza alta. Ante una de las favoritas, fue la selección sudamericana la que impuso su ritmo.

«Estoy orgulloso del equipo por cómo jugó, por cómo juega», afirmó Lorenzo.

gma/cl