The Swiss voice in the world since 1935

Colombia y EE.UU. luchan por el segundo lugar de la medallería en los Panamericanos Junior

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Luis Alejandro Amaya E.

Luque (Paraguay), 16 ago (EFE).- Colombia y Estados Unidos mantienen un cabeza a cabeza por el segundo lugar de la medallería en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, en los que Brasil casi los dobla y va sólido en el liderato tras la octava jornada.

Mientras Colombia va segundo con 56 medallas (21 de oro, 14 de plata y 21 de bronce) y Estados Unidos tercero con 59 (14 de oro, 24 de plata y 21 de bronce), Brasil es primero con 111 (51 de oro, 26 de plata y 34 de bronce).

Brasil y Colombia ganan en el tenis

El brasileño Joao Didoni y la colombiana Valentina Mediorreal ganaron este sábado las medallas de oro del tenis individual.

Didoni se impuso en la final al argentino Dante Pagani con parciales de 3-6, 6-2 y 6-3.

En el partido por el bronce, el ecuatoriano Emilio Camacho dio cuenta del puertorriqueño Yannick Álvarez por un marcador de 3-6 y 5-7.

Por su parte, Mediorreal venció a la argentina Sol Larraya por 7-6 y 6-4.

En el partido por el bronce, la argentina Candela Vázquez se impuso a la chilena Camila Rodero por 7-5 y 6-2.

Colombia también brilla en el squash

Colombia se consagró campeón en la competencia masculina por equipos de squash al superar a Argentina.

Desde el inicio, según Panam Sports, los partidos mostraron intensidad, concentración y momentos de gran tensión, con un nivel técnico que mantuvo a los aficionados al borde de sus asientos.

El encuentro comenzó con Juan José Torres enfrentando a su rival argentino, Segundo Portabales, en un duelo muy reñido. Torres se impuso en la primera ronda, dando a Colombia la primera ventaja del equipo.

Juan Isarri se enfrentó a un juego extremadamente parejo frente a Alfonso Francisco de Argentina. Tras el segundo ‘game’, Isarri se recuperó y terminó imponiendo su juego, asegurando la victoria que le dio a Colombia el oro en el formato por equipos, con un resultado final de 2-0.

Cuba es dorada en los clavados

El cubano Frank Rosales ganó la medalla de oro del clavado de un metro.

Rosales completó su rutina con un puntaje de 384.80, por encima del mexicano David Vázquez, que hizo 373.50 y se quedó con la plata, y del colombiano Miguel Tovar, que fue calificado con un 359.75 y obtuvo el bronce. EFE

laa/gbf

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
8 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR