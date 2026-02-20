Colombia y España capturan a un importante narco en una operación conjunta

3 minutos

Bogotá, 20 feb (EFE).- La Policía colombiana y la Guardia Civil española detuvieron en Medellín a Jhon Henry González Herrera, alias Medio Labio, señalado como uno de los principales operadores financieros del Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país, y considerado un «narco invisible» de cuarta generación, informaron este viernes autoridades en Colombia y España.

«Medio Labio está considerado por los investigadores como uno de los máximos exponentes del narcotráfico internacional, que operan desde estructuras empresariales aparentemente legales, evitando la exposición directa y delegando en intermediarios y testaferros, para impedir su identificación, pero teniendo una capacidad logística incluso mayor», señaló la Guardia Civil española en un comunicado.

La captura se produjo en la segunda fase de la operación internacional ‘Gulupa II’, que en octubre de 2025 logró desarticular parcialmente una red criminal responsable de introducir más de 120 toneladas anuales de cocaína en Europa a través de puertos de España, Bélgica y Países Bajos.

La investigación, iniciada en 2022 por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil española, permitió identificar a varios objetivos de alto valor encargados de coordinar el envío sistemático de cargamentos hacia Europa.

Con la detención de Medio Labio, las autoridades dan por descabezada la rama logística y financiera de esa estructura vinculada al Clan del Golfo.

Según los investigadores, al detenido se le atribuye la incautación de más de 16 toneladas de cocaína en distintos países y el movimiento de cerca de 40 millones de euros (unos 47,1 millones de dólares) en menos de seis meses.

Las autoridades le consideran uno de los máximos exponentes de los llamados «narcos invisibles», figuras que operan desde fachadas empresariales aparentemente legales, delegando funciones en intermediarios y testaferros para evitar la exposición directa.

Además, Herrera supuestamente ejerció funciones de dirección financiera, blanqueo de capitales y coordinación internacional para grupos ligados al Clan del Golfo.

También se le vincula con la consolidación de almacenes en Costa Rica y República Dominicana, desde donde se guardaban cargamentos de hasta 20 toneladas de cocaína.

Según la investigación, el detenido mantenía nexos con mafias europeas y carteles mexicanos, así como con redes asociadas al denominado Cartel de los Soles en Venezuela, articulando la ruta Colombia–Venezuela–Europa y África.

Medio Labio fue presentado ante las autoridades competentes en Colombia y deberá responder por los delitos de lavado de activos con fines de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; enriquecimiento ilícito de particulares; cohecho por dar u ofrecer, y concierto para delinquir. EFE

enb/joc/rcf