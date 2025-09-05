Colombia y Países Bajos firman acuerdo para reforzar la lucha contra el crimen organizado

1 minuto

Bogotá, 5 sep (EFE).- Las autoridades colombianas firmaron este viernes en Medellín un acuerdo con la Policía Nacional y el Ministerio Público de los Países Bajos para fortalecer la lucha contra el crimen transnacional organizado, informó el director general de la Policía colombiana, el general Carlos Fernando Triana.

El memorando de entendimiento «extiende los alcances de la cooperación ya existente» entre ambos países y busca «soluciones eficaces para la planificación y la ejecución de operaciones de inteligencia y policía judicial», aseguró Triana en su cuenta de X.

«Nos permitirá ser más efectivos en el desmantelamiento de organizaciones criminales y el blanqueo de capitales», agregó.

El director de la Policía destacó que, en los últimos cuatro años, el trabajo bilateral permitió realizar 1.290 operaciones «de alto impacto», y señaló que en lo que va de 2025, las fuerzas públicas colombianas ejecutaron 233 intervenciones que permitieron capturar a 51 narcotraficantes e incautar más de 51 toneladas de cocaína y 10 toneladas de marihuana.

En los operativos de este año también se decomisaron 61.000 kilos de insumos químicos sólidos y 172.000 galones de sustancias químicas, y se destruyeron 349 instalaciones para la producción de drogas ilícitas.

Colombia es el principal productor mundial de cocaína y el país con más hectáreas cultivadas de coca, con un total de 253.000 en 2023, según cálculos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por su sigla en inglés). EFE

cme/csr/nvm