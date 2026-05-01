Colonos en Cisjordania hieren a dos palestinos y roban el tractor a un agricultor

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Jerusalén, 1 may (EFE).- Dos palestinos resultaron heridos este viernes por el ataque de colonos israelíes en la localidad de Aqabat Tayasir, en Cisjordania ocupada, donde, en otro ataque, un grupo de colonos le robó su tractor a un agricultor palestino.

Según informó a EFE la Media Luna Roja, los palestinos heridos en la aldea, ubicada en el norte Cisjordania, fueron enviados a un hospital con contusiones y afecciones por el gas pimienta que les echaron los colonos. Esta fuente añadió que se encuentran en condición estable.

Además, la agencia oficial palestina, Wafa, reportó otro ataque de colonos israelíes en Deir Dibuán, al este de Ramala, a un hombre mientras trabajaba en su tierra y le robaron su tractor.

Wafa también informó del ataque este viernes por parte de colonos israelíes armados a agricultores palestinos en Luban Ash Sharqiya, al sur de Nablus (centro de Cisjordania).

Los colonos, dice la agencia, intentaron quemar un vehículo, pero los aldeanos consiguieron echarlos.

Desde el 28 de febrero de 2026, a la sombra de la guerra regional contra Irán, los colonos ilegales han intensificado sus ya recurrentes ataques en Cisjordania, matando al menos a una docena de palestinos.

Según la organización palestina Comisión de Resistencia contra el Muro y los Asentamientos, las tropas israelíes y los colonos llevaron a cabo 1.819 ataques solo durante el pasado mes de marzo. EFE

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