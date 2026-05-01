Colonos en Cisjordania hieren a dos palestinos y roban el tractor a un agricultor

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Jerusalén, 1 may (EFE).- Dos palestinos resultaron heridos este viernes con contusiones y afectados por gas pimienta por el ataque de colonos israelíes en la localidad de Aqabat Tayasir, en Cisjordania ocupada, donde, en otra acción semejante, un grupo de colonos atacó y le robó su tractor a un agricultor palestino, informaron la Media Luna Roja y la agencia oficial palestina Wafa.

Según informó a EFE la Media Luna Roja, los palestinos heridos en la aldea del norte de Cisjordania se encuentran en condición estable en el hospital.

Wafa también informó del ataque este viernes por parte de colonos israelíes armados a agricultores palestinos en Luban Ash Sharqiya, al sur de Nablus (centro de Cisjordania).

Los colonos, dice la agencia, intentaron quemar un vehículo, pero los aldeanos consiguieron echarlos.

Desde el 28 de febrero de 2026, a la sombra de la guerra regional contra Irán, los colonos ilegales han intensificado sus ya recurrentes ataques en Cisjordania, matando al menos a una docena de palestinos.

Según la organización palestina Comisión de Resistencia contra el Muro y los Asentamientos, las tropas israelíes y los colonos llevaron a cabo 1.819 ataques solo durante el pasado mes de marzo. EFE

mt/fpa