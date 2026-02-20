Colonos israelíes se cuelan en Gaza bajo supervisión del Ejército y son devueltos a Israel

Jerusalén, 20 feb (EFE).- Un grupo de colonos israelíes organizados por el grupo ultranacionalista Nachala, entre ellos una diputada del Parlamento nacional, se colaron en la noche del jueves en Gaza bajo supervisión del Ejército de Israel, que los sacó después del enclave.

«Ayer, varios civiles israelíes cruzaron de territorio israelí a la Franja de Gaza. Durante todo el incidente, los civiles estaban acompañados de vigilancia del Ejército», recoge un comunicado difundido este viernes por las fuerzas armadas de Israel.

El grupo, de más de una treintena de personas y entre las que había niños, logró cruzar la valla hacia territorio gazatí y posar con pancartas y banderas israelíes para hacerse fotografías, que Nachala difundió en sus redes sociales.

«Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, el ejército) condenan enérgicamente los cruces de civiles a la Franja de Gaza, ya que ponen en peligro a los civiles y los soldados en la zona», concluye el comunicado castrense.

Nachala, una organización ultranacionalista israelí que aboga por establecer asentamientos en Gaza, ha organizado más manifestaciones de esta índole, llamando a sus participantes a plantar árboles en la Franja o, simplemente, a acudir a manifestarse a la frontera.

«Con gran entusiasmo, plantamos árboles en la querida Franja de Gaza junto con la vicepresidenta de la Knéset (el Parlamento de Israel), la diputada Limor Son Har Melech», anunció el grupo en la red social X, difundiendo una foto de la parlamentaria israelí en el enclave.

«¡Seguiremos actuando hasta que Gaza sea judía!», continúa el texto.

Limor Son Har Melech es una diputada de la formación de ultraderecha Poder Judío, liderada por el actual ministro de Seguridad Nacional, el también colono y antiárabe Itamar Ben Gvir.

«Gaza es nuestra para siempre. Solo así garantizaremos la victoria y la verdadera seguridad para el pueblo de Israel», escribió la parlamentaria en X.

El pasado 5 de febrero, otro grupo de colonos lograron también entrar al enclave, en otra protesta del mismo tipo organizada asimismo por Nachala. EFE

