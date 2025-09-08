The Swiss voice in the world since 1935

Comediante venezolano Roberto Jaramillo estrena gira por EEUU sobre su vida como migrante

Miami (EE.UU.), 8 sep (EFE).- El comediante y actor venezolano Roberto Jaramillo, conocido por ser el coprotagonista de la película venezolana ‘Simón’ (2023), anunció este lunes el estreno de ‘Gracias a ustedes creo en mí’, su primera gira nacional de monólogos por Estados Unidos, centrada en su experiencia como inmigrante.

El espectáculo repasa su llegada a Miami (Florida) en 2016 y su posterior paso por Nueva York, donde trabajó durante más de tres años recogiendo platos sucios en un restaurante italiano, hasta abrirse camino como actor en plataformas como Netflix y Telemundo y consolidarse como creador de contenido con 6,9 millones de seguidores en redes sociales.

Sobre el escenario, Jaramillo abordará -con humor y cercanía- temas como el amor, el trabajo, los temores y los sueños, además de compartir anécdotas de su búsqueda del sueño americano.

La función inaugural del monólogo del venezolano tendrá lugar el 28 de septiembre en el teatro Manuel Artime de Miami, antes de recorrer catorce ciudades del país, entre ellas Orlando, Tampa, Atlanta, Nueva York, Chicago, Denver, Houston y Los Ángeles.

El artista, que forma parte del éxodo migratorio venezolano, subrayó -en un comunicado- que su show «va mucho más allá de las risas», pues busca inspirar y motivar a las personas que atraviesen momentos difíciles, siempre recordándoles que «sí es posible lograr nuestros sueños». EFE

