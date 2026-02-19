Comercio entre Colombia y Venezuela llega a 1.170 millones de dólares en 2025

Bogotá, 19 feb (EFE).- El comercio bilateral entre Colombia y Venezuela llegó en 2025 a 1.170 millones de dólares, un crecimiento del 4,1 % frente a los 1.124 millones de dólares de 2024, reveló este jueves la Cámara de Comercio Colombo-venezolana, citando cifras del Departamento Nacional de Estadística (Dane).

«Estas cifras consolidan la tendencia de recuperación del intercambio comercial formal entre ambos países, que se registra desde la reapertura de la frontera en 2022», señala el presidente ejecutivo de la Cámara Colombo Venezolana, Luis Felipe Quintero, citado en un comunicado de la entidad.

El comercio entre los dos países superó en 2008 los 7.000 millones de dólares, pero con la crisis venezolana y la ruptura de las relaciones entre 2019 y 2022, ese intercambio cayó hasta tocar un piso de 222 millones de dólares en 2020.

La recuperación comenzó en 2022, cuando el actual Gobierno colombiano reanudó las relaciones comerciales con su vecino.

Las exportaciones colombianas a Venezuela, que continuaron mostrando estabilidad y crecimiento, alcanzaron 1.071,9 millones al cierre de 2025, lideradas por alimentos y bebidas, que crecieron 26 %; productos químicos un 21 % y materias plásticas, el 11 %, «lo que refleja una canasta diversificada y alineada con la demanda del mercado vecino», precisó la entidad

Mientras que las importaciones desde Venezuela, según la Cámara, registraron una contracción en valor debido a los ajustes en los flujos comerciales y la composición de la demanda del mercado colombiano y sumaron 103,7 millones de dólares, lo que representó una disminución del 22,6 % frente a los 134,1 millones de 2024.

Los principales grupos de productos importados desde Venezuela fueron fundición, hierro y acero, con un aumento de 26 %; aparatos y material eléctrico (21 %) y papel, cartón y sus manufacturas (10 %).

La Cámara indicó que de cara a este año, tras la detención de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, «el comercio binacional podría beneficiarse del contexto económico venezolano marcado por una gradual recuperación de su actividad productiva, mayores flujos de divisas asociados al sector energético, avances en la apertura económica y mayor formalización de los canales comerciales».

Este escenario, precisó la entidad, «abre oportunidades para profundizar el intercambio, diversificar la oferta exportable y fortalecer proyectos de complementación económica entre ambos países».

En este contexto, la Cámara organiza el próximo 4 de marzo el Seminario ‘Venezuela y Colombia: un nuevo futuro’, que se llevará a cabo en Bogotá, con la participación de expertos que analizarán las perspectivas económicas, financieras y empresariales de los dos países. EFE

