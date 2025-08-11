Comisaria europea lamenta muerte de un grupo de periodistas en un ataque israelí en Gaza

The Swiss voice in the world since 1935

Bruselas, 11 ago (EFE).- La comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, lamentó este lunes el asesinato de un grupo de periodistas en Gaza este domingo por la noche en un ataque de precisión israelí y, sin referirse directamente a Israel como responsable de las muertes, las tildó de un «golpe directo a la libertad de prensa».

«Horrorizada al conocer las muertes de periodistas de Al Jazeera en Gaza, incluyendo al reportero Anas Al Sharif. Un golpe directo a la libertad de prensa. Desde octubre de 2023, al menos 186 periodistas han sido asesinados», dijo en sus redes sociales Lahbib, que instó a que siempre se proteja a los civiles y a la prensa.

La oficina de información del Gobierno de Gaza elevó a seis los periodistas asesinados este domingo por la noche en un ataque de precisión israelí a su tienda junto al hospital Al Shifa de la ciudad de Gaza, tras la muerte de Mohamed Al Khalidi, que trabajaba para el medio palestino Sahat.

Los periodistas muertos son seis: Anas Al Sharif y Mohamed Qraiqea, corresponsales de Al Jazeera; los fotoperiodistas Ibrahim Zaher y Moamen Aliwa; el asistente de fotoperiodista Mohamed Nofal, y el propio Al Khalidi.

El Ejército israelí admitió que mató a los periodistas en un bombardeo de precisión y aseguró que Al Sharif estaba vinculado a Hamás, presentando como pruebas dos documentos cuyo origen no detalló y que no pueden ser verificados. EFE

