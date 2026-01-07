Comisión parlamentaria británica no usará X en protesta por desnudos generados con su IA

2 minutos

Londres, 7 ene (EFE).- Una comisión parlamentaria británica ha decidido no volver a utilizar la red social X (antes Twitter) en protesta por la aparición en los últimos días de numerosas imágenes de mujeres y niños semidesnudos generadas por Grok, su herramienta de inteligencia artificial (IA).

Según el diario The Guardian, la Comisión de mujeres e igualdad ha anunciado su abandono de esta red porque, en palabras de su presidenta Sarah Owens (laborista), «ha quedado cada vez más claro que X no es una plataforma apropiada para nuestras comunicaciones».

Desde el pasado fin de semana, aparecieron en la red X imágenes de personas concretas, sobre todo mujeres y niños, a las que la IA había despojado de ropa, haciéndolas aparecer en bikini o ropa interior.

El propietario de X, el magnate Elon Musk, en un primer momento se burló de las quejas y posteó una imagen de sí mismo cubierto con un minibiquini femenino, imagen también generada por Grok.

Posteriormente, y al ver el alcance de la polémica, prometió implementar herramientas de control para evitar esa proliferación de lo que llamó «contenido ilegal».

Ayer, la ministra de Tecnología del Reino Unido, Liz Kendall, pidió a Musk tomar acciones urgentes para frenar el uso de Grok: «Lo que hemos visto en línea en los últimos días ha sido absolutamente espantoso e inaceptable en una sociedad decente. Nadie debería pasar la experiencia de ver ‘deepfakes’ íntimos suyos en internet», indicó en un comunicado.

«No permitiremos la proliferación de estas imágenes humillantes y degradantes que se dirigen de manera desproporcionada a las mujeres y las niñas. X debe abordar esta cuestión con urgencia», añadió la ministra.

Un portavoz de la oficina del primer ministro dijo hoy a ese respecto que para el regulador británico de telecomunicaciones Ofcom «todas las opciones están abiertas, lo que incluye cuantiosas multas a X o hasta medidas de restricción de acceso a esa red», convertida en las últimas décadas en una de las principales herramientas de comunicación institucional y política. EFE

