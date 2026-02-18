Comisión Vehículos de Nueva Jersey usa dispositivos traductores para ayudar a inmigrantes

Nueva Jersey (EE.UU.), 18 feb (EFE).- La Comisión de Vehículos de Motor de Nueva Jersey (NJMVC) dio un paso para ayudar a los inmigrantes que no hablan inglés al incluir dispositivos de traducción que permiten a sus empleados conversar con el público en más de 80 idiomas.

Todas las agencias de NJMVC están ahora equipadas con dispositivos portátiles de traducción Pocketalk, que también estarán disponibles en las unidades móviles de la entidad en visitas por todo el estado, indicó la agencia en un comunicado.

Además, destacó que estos dispositivos son fáciles de usar y ofrecen traducciones rápidas y precisas, lo que reduce la confusión y optimiza las interacciones de servicio.

Tras un exitoso programa piloto en el otoño de 2025, la implementación de estos dispositivos ha recibido una respuesta entusiasta tanto de los clientes como del personal, aseguró la NJMVC.

De acuerdo con la Comisión, la diversidad lingüística de Nueva Jersey se encuentra entre las más altas de EE.UU., con más del 30% de los residentes de cinco años o más hablando idiomas distintos al inglés en su casa.

Casi 1,2 millones de los residentes del estado indicaron que tienen un dominio limitado del inglés, lo que subraya la importancia de esta iniciativa.

«Al reducir las brechas lingüísticas de forma más eficaz, reafirmamos nuestro compromiso de mejorar el servicio para todos los residentes de Nueva Jersey y de garantizar que todos nuestros clientes reciban apoyo, respeto y comprensión», afirmó Rosalie Johnson, administradora interina de la agencia, que cuenta con un sitio web multilingüe y un manual para conductores en media docena de idiomas.

Entre otras iniciativas, también ofrece exámenes de conocimientos de conducción en más de una docena de idiomas y un sistema telefónico bilingüe con asistencia y respuestas a preguntas tanto en inglés como en español. EFE

