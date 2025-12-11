Comité de las Regiones da luz verde al impulso de Asturias para proteger a sector de acero

3 minutos

Bruselas, 11 dic (EFE).- El pleno del Comité Europeo de las Regiones (CdR) dio este jueves luz verde al dictamen presentado por Asturias para proteger el sector europeo del acero ante la pérdida de competitividad causada por los elevados costes de la energía y para favorecer la autonomía estratégica de la Unión Europea.

El dictamen, que tras su aprobación se enviará a la Comisión Europea, incide en que la industria siderúrgica y metalúrgica de la UE «sigue enfrentándose a una fuerte presión de los competidores mundiales», especialmente por los altos costes de la energía durante el proceso de descarbonización en Europa.

«Hay que implementar medidas que garanticen un acceso a la energía de manera estable y barata, medidas para evitar la competencia desleal de terceros territorios y que vayan directamente a mejorar la innovación, sin perder de vista el impacto social que tiene la industria del acero y los metales en los territorios», señaló el consejero de Hacienda, Justicia y Fondos Europeos de Asturias, Guillermo Peláez, en declaraciones a EFE.

Entre los instrumentos de protección comercial, destaca la puesta en marcha de un mecanismo reforzado de ajuste en frontera por emisiones de carbono (MAFC) a los productos de terceros países que no son producidos bajo los mismos estándares que en la UE o bien que reciben subvenciones en origen, con el fin de establecer unas condiciones de competencia equitativas.

Peláez resaltó que el fortalecimiento de la independencia económica que persigue Europa solo puede lograrse con una industria siderúrgica y metalúrgica fuerte, y consideró que este dictamen sirve de «llamada a la acción» al Ejecutivo comunitario.

«La realidad -tanto la crisis del COVID como la inestabilidad geopolítica- nos ha puesto de manifiesto que Europa necesita producir determinados bienes y servicios esenciales en el ámbito de la Unión Europea para garantizar su autonomía estratégica y no depender de potencias terceras. Europa tiene que reaccionar», agregó el consejero asturiano.

En lo que respecta a Asturias concretamente, Peláez subrayó que la industria del acero y los metales representa el 15 % del PIB de la comunidad y da trabajo a 25.000 personas entre empleos directos e indirectos.

«La industria del acero tiene un impacto social evidente y por ello defender la industria del acero es defender el tejido productivo y social asturiano», sostuvo.

El consejero se mostró «muy satisfecho» con el respaldo del dictamen preparado por Asturias y del que él es ponente por parte del comité conformado por 329 miembros de regiones y entidades locales europeas.

Los miembros del CDR han insistido en que la política industrial debe establecerse con un enfoque de base local y territorial, y con un apoyo a los ecosistemas industriales regionales, que consideran cruciales para garantizar que las medidas tengan éxito sobre el terreno. EFE

iba/lzu/jgb