Comité Olímpico de Ecuador cierra áreas médica y técnica y alega falta de pago de Gobierno

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 6 ene (EFE).- El Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) anunció este martes el cierre de sus departamentos médico y técnico por una supuesta falta de pagos correspondientes a noviembre y diciembre por parte del Gobierno, lo que afecta «de manera directa a los objetivos del país en su rumbo a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028».

La institución indicó que, además de la ausencia del presupuesto que debía entregarles el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, la cartera de Estado «ha hecho pública, a través de su viceministro del Deporte (Roberto Ibáñez), su postura de no reconocer la labor del COE y a sus directivos».

«Esta intencional asfixia económica ha sido puesta en conocimiento de los organismos deportivos internacionales», señaló el COE en un comunicado, que agregó que los departamentos ahora cerrados han estado durante años al servicio de los deportistas que representan al país.

Tras ese anuncio, el Viceministerio del Deporte señaló en un comunicado que había coordinado con federaciones provinciales y el centro médico deportológico de Quito para brindar los servicios que los departamentos del COE han dejado de otorgar.

Además, indicó que era «inexacto» aseverar que se estaba desconociendo la labor del Comité Olímpico, sino que el directorio presidido por el exnadador olímpico Jorge Delgado y por el primer medallista olímpico ecuatoriano, el marchista Jefferson Pérez, «no se puede registrar».

Esta falta de registro se da, según el viceministerio, por una «inobservancia normativa que ha sido desarrollada en otros espacios», vinculada a la elección de Delgado como presidente del COE, algo que sí fue avalado por el Comité Olímpico Internacional.

Este problema, indicó la cartera de Estado, «ocasiona que el COE no pueda desarrollar su actividad administrativa con normalidad», algo de lo que están «plenamente informados» los implicados, pero que, a pesar de ello, «mantienen una postura contraria a los intereses institucionales y de los deportistas ecuatorianos».

«Debemos dejar de lado esa cultura de inacción dirigencial y comenzar a gestionar en beneficio de los deportistas. Basta de justificar la falta de ideas y soluciones dirigenciales», concluyó el viceministerio del Deporte. EFE

