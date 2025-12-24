The Swiss voice in the world since 1935
Comité ONU pide medidas contra Israel por su discriminación racial a los palestinos

Ginebra, 24 dic (EFE).- El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial instó este miércoles a todos los Estados parte de la convención contra el racismo a que apliquen sanciones y otras medidas contra individuos, grupos o entidades que incitan a la segregación de los palestinos por parte de Israel, después de que un informe independiente confirmara estos abusos ya en 2024.

Una comisión ad hoc, formada a petición de las autoridades palestinas, concluyó entonces que la expansión de asentamientos y puestos avanzados, las restricciones a los permisos de construcción y las demoliciones de viviendas contribuían a una discriminación sistémica contra los palestinos y socavaban las perspectivas de una resolución pacífica.

«Todos los Estados parte tienen obligaciones en virtud de la Convención para garantizar que sus políticas, cooperación y asistencia relacionadas con la situación en el Territorio Palestino Ocupado no permitan ni respalden políticas o prácticas discriminatorias», destacó el comité este miércoles.

Las recomendaciones de 2024 invitaban a usar «medios diplomáticos, jurídicos y otras medidas lícitas para promover el cumplimiento de las normas internacionales y contribuir a abordar las preocupaciones identificadas», recordó el comité de Naciones Unidas. EFE

