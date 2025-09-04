Compañías de Sudamérica y México en el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz
Cádiz (España), 4 sep (EFE).- Una veintena de compañías de España, Argentina, Uruguay, Colombia, Chile, Brasil y México actuarán en la 40ª edición del Festival Iberoamericano de Teatro (FIT) de Cádiz (España), del 25 de octubre al 1 de noviembre.
Según el programa presentado este jueves, el objetivo es reforzar el papel del FIT como espacio de encuentro entre públicos y artistas de ambos lados del Atlántico.
Entre otros montajes anunciados, figuran ‘Medida por medida’, dirigida por el argentino Gabriel Chamé Buendía (30 de octubre), y ‘Labio de liebre’, de la compañía colombiana Teatro Petra (1 de noviembre).
Aparte de las representaciones en teatros, están programadas actuaciones de circo, clown, danza y música al aire libre.
Está previsto un encuentro de festivales iberoamericanos y el de Cádiz se incorporará a la Red Eurolatinoamericana de Artes Escénicas (REDELAE).
La conmemoración de estos 40 años incluirá una exposición sobre su historia; la presentación del libro ‘Memorias de un sueño: Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz (1984–2024)’ y el documental ‘La balada perdida’.
El cartel de esta edición fue diseñado por la artista argentina Soledad Rojo y gira en torno a la chakana andina, símbolo de relacionalidad, complementariedad y reciprocidad, valores que el festival reivindica desde su creación en 1986. EFE
