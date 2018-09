En principio, hace falta una autorización previa para comprar terreno no urbanizado en áreas residenciales, industriales o comerciales. Hay veces en las que no se requiere permiso para hacerlo (residencia principal, vivienda secundaria, local comercial permanente). En todo caso se aplican ciertas normas, entre ellas la que establece aproximadamente un año de plazo para iniciar la construcción.

Comprar vivienda 27 de septiembre de 2018 - 15:42 Desde un punto de vista eminentemente práctico, en Suiza el simple hecho de poseer una casa de vacaciones puede ser una inversión. Mientras en 2009 se desplomaban los precios de la vivienda en países como Estados Unidos, Gran Bretaña o España, el mercado inmobiliario suizo experimentó un crecimiento superior a la media. La ley federal conocida como Lex Koller limita la adquisición de propiedades por extranjeros en Suiza. La posesión de una propiedad no da a la persona el derecho a un permiso de residencia. Los permisos y las autorizaciones para la compra de propiedades se tramitan ante las autoridades cantonales. Conseguir financiación, en general del 60 al 80% del precio del inmueble, es relativamente sencillo. Los índices de interés son bajos: suelen rondar el 4% o menos, pero últimamente las tasas de interés son negativas. No obstante, hay que pagar el coste del cierre de la operación y determinados impuestos y cargas tributarias para completar la transacción e inscribir la propiedad ante las autoridades competentes. Comprar una casa de vacaciones Los extranjeros pueden adquirir viviendas de vacaciones, previa autorización para ello. Concurren a este propósito varios factores: la vivienda debe estar ubicada en un sitio designado por las autoridades cantonales como lugar turístico, y por tanto sometida a unas determinadas cuotas municipales. Los cantones y los ayuntamientos pueden añadir restricciones propias, como por ejemplo la de permitir a los extranjeros solo la compra de residencias que ya pertenecían a extranjeros. Las viviendas de vacaciones no pueden ser alquiladas por año, sino solo por periodos inferiores. Los pisos y apartamentos con servicios incluidos deben ser puestos a disposición de un dueño de hotel reconocido para atender todas las actividades de hotelería, sobre todo durante la temporada alta. En 2011 una iniciativa popular limitó la construcción de residencias secundarias. Por regla general, la superficie neta de la vivienda (en la que se incluyen todas las piezas habitables, además de la cocina, la entrada, los servicios higiénicos, piscina cerrada, sauna y cuarto de pasatiempos, y se excluyen los balcones, escaleras, sótano y desván) y la superficie completa del inmueble no deben exceder los 200 m² y los 1.000 m², respectivamente. Los espacios de hasta 250 m² y 1.500 m², respectivamente, son automáticamente autorizados si se demuestra la necesidad. Solo en casos excepcionales se permiten superficies mayores. Por último, en general está prohibido que una familia posea más de una casa de vacaciones. Si el comprador de la vivienda de vacaciones o del apartamento con servicio, su esposa, pareja registrada o hijo menor de 18 años ya posee una casa o una vivienda secundaria en Suiza, puede conseguir la autorización solo si vende el bien inmueble de su propiedad antes de inscribir la nueva adquisición en el Registro Catastral del municipio. Si desea más información al respecto, visite la página web de la Oficina Federal de Justicia que brinda todas las directrices a los extranjeros interesados en adquirir una propiedad en Suiza. Compra de vivienda principal Los extranjeros oriundos de terceros estados (fuera de la UE/EFTA) que residen en Suiza sin permiso C pueden comprar una casa unifamiliar o un apartamento en su actual lugar de residencia sin necesidad de una autorización previa La misma regla rige para la compra de terreno, siempre que la construcción en el mismo empiece en el plazo de un año. En ambos casos el comprador tiene que habitar la vivienda y no puede alquilarla, ni siquiera parcialmente. El 23 de junio de 2016, los británicos decidieron abandonar la Unión Europea (UE). El Reino Unido seguirá siendo miembro de la UE hasta que finalicen las negociaciones. Después de ese momento no está claro cómo afectará el Brexit a los ciudadanos británicos que quieran vivir y trabajar en Suiza. En general no hay limitaciones que fijen el tamaño de la superficie habitable, pero el comprador solo puede adquirir una única unidad de residencia. Si la propiedad es muy extensa puede ser considerada como un mero objeto de inversión. Salta la alarma cuando el bien inmueble tiene más de 3.000 m². Si cambia de domicilio no es necesario vender la propiedad. El dueño puede seguir usándola como residencia secundaria o de vacaciones, o incluso alquilarla a terceros. Más aún, el propietario puede comprar otra casa en el nuevo lugar de residencia sin tener que vender la primera. Sin embargo, el comprador que no tiene la intención de vivir permanentemente en su segunda morada viola la ley. Queda estrictamente prohibido el cambiar de domicilio con el único propósito de comprar varias viviendas sin necesidad de autorización. En esos casos, las autoridades pueden hacer que el comprador solicite, con carácter retroactivo, la autorización de compra de sus otros inmuebles o incluso ordenar la anulación de la venta. Si desea más información al respecto, visite la página web de la Oficina Federal de Justicia que brinda todas las directrices a los extranjeros interesados en adquirir una propiedad en Suiza. Compra de una segunda residencia (no de vacaciones) Las personas de países pertenecientes a la UE/EFTA que deban cruzar diariamente la frontera para ir a su centro de trabajo en Suiza, con el permiso G, pueden adquirir una segunda vivienda en el lugar donde trabajan, sin necesidad de autorización. El comprador debe ocupar la residencia mientras trabaja en la zona como empleado transfronterizo. No puede alquilarla, ni siquiera parcialmente, y –por regla general-, la oficina del Registro de la Propiedad no da curso a la transacción si el inmueble excede los 1.000 m², pero remitirá al comprador a la oficina en la que pueda tramitar la autorización. Construir en suelo urbanizado En principio, hace falta una autorización previa para comprar terreno no urbanizado en áreas residenciales, industriales o comerciales. Hay veces en las que no se requiere permiso para hacerlo (residencia principal, vivienda secundaria, local comercial permanente). En todo caso se aplican ciertas normas, entre ellas la que establece aproximadamente un año de plazo para iniciar la construcción. Si desea más información al respecto, visite la página web de la Oficina Federal de Justicia que brinda todas las directrices a los extranjeros interesados en adquirir una propiedad en Suiza.