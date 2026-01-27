The Swiss voice in the world since 1935

¿Qué importancia tienen los acuerdos bilaterales entre Suiza y la Unión Europea para la comunidad suiza en el extranjero?

moderado por

Como corresponsal en el Palacio Federal para SWI swissinfo.ch, descifro la política federal para la comunidad suiza en el mundo. Después de estudiar en la Academia de Periodismo y Medios de la Universidad de Neuchâtel, mi carrera inicialmente me llevó a varios medios regionales, trabajando en las redacciones de Journal du Jura, Canal 3 y Radio Jura bernois. Desde 2015, trabajo en la redacción multilingüe de SWI swissinfo.ch, donde continúo practicando mi profesión con pasión.

Después de meses de negociaciones, Suiza y la Unión Europea anunciaron en diciembre de 2024 la conclusión de las negociaciones sobre el paquete de acuerdos bilaterales. El camino político aún es largo, ya que el proyecto deberá ser aprobado por el Parlamento y, probablemente, sometido a referéndum popular.

Este paquete de acuerdos permite preservar los derechos de los más de 466.000 suizos que viven en la Unión Europea, según la Organización de Suizos en el Extranjero (OSE). Gracias a la libre circulación de personas, los suizos pueden elegir libremente su lugar de trabajo y residencia dentro de los países de la UE, disfrutando de los mismos derechos que los ciudadanos de la UE/AELE.

En su opinión, ¿cuáles son las ventajas o desventajas de este paquete de acuerdos entre Berna y Bruselas? ¿Cómo podrían influir estos acuerdos en su vida? ¿Qué impacto tendría un posible fracaso del proyecto en el Parlamento?

Mostrar más
El apretón de manos entre Ursula Von der Leyen (izquierda) y Viola Amherd sella el final de las negociaciones entre Suiza y la Unión Europea.

Mostrar más

Política suiza

Suiza y la Unión Europea concluyen negociaciones sobre futuros acuerdos bilaterales

Este contenido fue publicado en Tras 197 reuniones, han concluido las negociaciones de fondo entre Suiza y la Unión Europea para elevar su relación bilateral. La Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó el acuerdo de «histórico».

leer más Suiza y la Unión Europea concluyen negociaciones sobre futuros acuerdos bilaterales

Únase a la conversación

Las contribuciones deben respetar nuestras condiciones de uso. Si tiene alguna pregunta o desea sugerir otras ideas para los debates, póngase en contacto con nosotros.
Erika & Walter Brand
Erika & Walter Brand
El siguiente comentario ha sido traducido automáticamente de DE.

Este nuevo acuerdo entre Suiza y la UE debe analizarse en detalle, lo cual resulta muy difícil dado que tiene más de 2000 páginas. No conocemos ningún acuerdo de tal envergadura. Cabe señalar que el título «Acuerdos bilaterales III» es engañoso. Los acuerdos no son bilaterales, es decir, no están equilibrados entre las dos partes. Bruselas decide y Suiza debe aceptar. Es lógico que el Parlamento Europeo sea muy favorable a estos acuerdos con Suiza, ya que este país debería pagar miles de millones de euros a la UE para poder participar en el mercado, mientras que regularmente importa más de la UE de lo que exporta. Una paradoja económica. Los países más ricos, prósperos y eficaces de Europa son Noruega y Suiza, que no forman parte de la UE y no están vinculados a ella. Eso lo dice todo. ¿Quiere Suiza realmente abandonar esta vía tan exitosa?

Dieser neu vorliegende Vertrag CH-EU muss genau analysiert werden, was bei über 2'000 Seiten sehr schwierig ist. Wir kennen keine Verträge von dieser Grössenordnung.__Festzuhalten ist, dass der Titel "Bilaterale III" in die Irre führt. Die Verträge sind nicht bilateral, also nicht auf Augenhöhe beidseitig ausgeglichen. Bruxelles bestimmt, die Schweiz hat zu akzeptieren.__Es ist logisch, dass das EU-Parlament diese Verträge mit der Schweiz stark befürwortet, die Schweiz müsste Milliarden von Euro an die EU überweisen, um am Markt teilnehmen zu können, obwohl die CH regelmässig mehr von der EU importiert als dorthin exportiert. Ein oekonomisches Paradox.__Die reichsten, oekonomisch gesündesten und erfolgreichsten Länder in Europa sind Norwegen und die Schweiz, beide gehören nicht zu EU und sind nicht an sie gebunden. Das sagt alles. Will die Schweiz tatsächlich diesen erfolgreichen Weg verlassen

jepyerly@websud.ch
jepyerly@websud.ch
El siguiente comentario ha sido traducido automáticamente de FR.

Si dejo mi empresa, ya no disfruto de las ventajas económicas ni puedo tomar decisiones; como mucho, recibo un pequeño reconocimiento por el trabajo realizado.__Lo mismo debe ocurrir con los suizos que se establecen en el extranjero. Al cabo de muy poco tiempo, ya no están en contacto con las estructuras políticas y económicas suizas.

Si je quitte mon entreprise, je ne profite plus des avantages économiques , ni ne peut prendre des décisions; tout au plus, une petite reconnaissance pour le travail accompli.__Cela doit être pareil pour les Suisses qui s'établissent à l'étranger. Au bout de très peu de temps, ils ne sont plus en corrélation avec les structures politiques, économiques suisses.

luca4444
luca4444
El siguiente comentario ha sido traducido automáticamente de IT.

La UE es una dictadura donde____1 la libertad de expresión y de pensamiento está cada vez más amenazada____2 han destruido nuestro bienestar____3 quieren llevarnos a la guerra con Rusia____4 la calidad de vida y de trabajo es terrible.____5 una tal Ursula que nadie ha elegido nunca está al mando.____6 nos llenan de gentuza. Tenemos miedo de salir por la noche (me ofrezco a quien quiera dar un paseo nocturno por Milán)____7 las normas de la UE, si se aplicaran, bloquearían su economía____y voy a dejarlo aquí.He tenido una pequeña empresa y sé de lo que hablo____quieren engullirnos. Eso es todo. Luego, quizá una bonita adhesión a la OTAN para enviar a sus hijos a morir.____Puede parecer una locura, pero estudien la historia.Los dictadores y los reyes locos que nos gobiernan no dejan de resurgir.____Estas cosas no se encuentran, desde luego, en el Corriere del Ticino.____Busquen las declaraciones de los criminales que tenemos en el poder en la UE y saquen sus propias conclusiones. Pueden encontrarlo todo en Internet. Por desgracia, Suiza está en peligro. Entiéndanlo.

Mi fa piacere contribuire.__io abito a milano ma conosco bene il Ticino.__Non credo che molti in Ticino si rendono conto.__La UE è una dittatura dove____1 la libertà di parola e di pensiero è sempre più minacciata____2 hanno distrutto il nostro benessere ____3 vogliono portarci ad una guerra con la russia____4 la qualita di vita e di lavoro è terribile.____5 comanda una certa ursula che nessuno ha mai eletto.____6 ci stanno riempiendo di gentaglia.abbiamo paura ad uscire la sera( mi offro per chi volesse per un giro notturno a milano)____7 le normative ue se applicate bloccherebbero la vostra economia____e qui mi fermo.Avevo una piccola ditta e so di cosa parlo____vogliono inghiottirvi.tutto qui.poi magari una bella adesione alla nato per mandare i figli a crepare.____so che sembra pazzesco ma studiate la storia.i dittatori ie re i pazzi che ci comandano continuano a riemergere.____queste cose non le trovate certo sul corriere del ticino.____cercate le affermazioni dei delinquenti che abbiamo al potere nella uerss e fate due piu due.Si trova tutto in rete.Purtroppo la Svizzera è in pericolo. capitelo.

jepyerly@websud.ch
jepyerly@websud.ch
El siguiente comentario ha sido traducido automáticamente de FR.
@luca4444

En gran parte tiene razón. Hay que evitar dejarse engullir por la UE, que no respeta en absoluto la democracia. ¡Desconfíe de la Sra. V.D. Leiyen!

Vous avez en grande partie raison . Éviter de se laisser engloutir par l'UE , qui n'a aucun respect de la démocratie . Se méfier de Mme V.D. Leiyen !!!

BRUN
BRUN
El siguiente comentario ha sido traducido automáticamente de FR.
@luca4444

Totalmente de acuerdo con usted.

Entièrement d'accord avec vous.

JustTheFacts
JustTheFacts
El siguiente comentario ha sido traducido automáticamente de EN.

El acuerdo entre Suiza y el Reino Unido de 2020 es muy importante para los suizos que viven en el Reino Unido. ____Lamentablemente, el acuerdo es imperfecto, ya que no existe paridad entre los suizos en el Reino Unido y los británicos en Suiza, ya que los ciudadanos británicos están sujetos a requisitos lingüísticos para obtener la residencia permanente en Suiza, mientras que los ciudadanos suizos en el Reino Unido no lo están.____Esto es lo que suele ocurrir cuando las negociaciones las llevan a cabo las personas equivocadas.____El Reino Unido ha hecho un mejor trabajo con el acuerdo del Brexit de la UE. Por ejemplo, un británico que obtiene la residencia permanente en Polonia no está sujeto a requisitos lingüísticos. Antes del Brexit, necesitaban el B1.

The Swiss-Uk treaty of 2020 is very important for Swiss living in the UK. ____Unfortunately, the agreement is flawed though, as there is no parity for the Swiss in the UK, and British in Switzerland, because British citizens are subjected to language requirements for Swiss permanent residency, whereas Swiss citizens in the UK are not.____This is typically what happens when the wrong people are at negotiations.____The UK did a better job with the EU Brexit agreement. For example, a Brit getting permanent residence in Poland, is not subject to language requirements. Before brexit they needed B1.

JustTheFacts
JustTheFacts
El siguiente comentario ha sido traducido automáticamente de EN.

Los salarios suizos deben mantenerse para que los residentes suizos puedan seguir comprando en Aldi y Lidl, y reparando sus coches en Italia. De este modo, los residentes suizos seguirán siendo más ricos que los residentes de la UE.

Swiss pay rates must be maintained, so that Swiss residents can continue to shop at Aldi and Lidl - and take their cars to get fixed in Italy. Thus ensuring Swiss residents stay richer than EU residents.

Rainer Bauer
Rainer Bauer
El siguiente comentario ha sido traducido automáticamente de DE.

Hasta ahora, la población desconoce en detalle cuáles serán las consecuencias de este acuerdo. Esto es más que preocupante y por eso solo puede haber un claro rechazo por parte de la población. ¿Se ve afectada siquiera la neutralidad? ¿Cuál será el impacto en la democracia popular? ¿Se pondrá a Suiza bajo tutela para ciertas decisiones, ya que es Bruselas quien decide? ¿Cuál será el impacto en el Banco Nacional, que protege y defiende el franco?¿Se defenderá entonces el «derecho suizo» ante el tribunal de la UE? Suiza es una presa importante para la UE, sería «saqueada» en dos años y simplemente desaparecería en la insignificancia de esta construcción «UE» desunida y que no funciona.Los que negociaron este «gracias a Dios, solo es un proyecto» ya están intentando utilizar todos los «trucos de votación» para permitir su entrada en vigor. Habrá un breve capítulo en los libros de historia sobre este tema. También hubo democracia directa en Suiza desde 1891 hasta 2028...____Quizás entonces tengamos derecho a introducir un nuevo himno nacional —el Sr. Orbán estaría sin duda de acuerdo— a cambio de unos cuantos miles de millones:____Buenas noches, buenas noches,__cubiertos de promesas,__sin derechos despertados,__agrupaciones bajo el puente».

Was die Vereinbarung im Detail für Auswirkungen hat, ist dem Volk bis jetzt im Detail nicht bekannt. Das ist mehr als bedenklich und deshalb kann es nur eine deutliche Ablehnung durch das Volk geben.____Ist die Neutralität auch nur angetastet? __Welche Auswirkungen hat es auf die Volksdemokratie -wird die Schweiz bei bestimmten Entscheidungen entmündigt - da Brüssel entscheidet?__welche Auswirkungen hat es auf die Nationalbank - die den Franken schützt und verteidigt.__Wird "Schweizer Recht" dann vor dem EU-Gericht verhandelt?____Die Schweiz ist für die EU eine fette Beute, sie wäre in 2 Jahren "ausgeplündert" und würde in diesem uneinigen, nicht funktionierenden Konstrukt "EU" einfach in der Bedeutungslosigkeit verschwinden.____Die die diesen "Gott sei Dank nur Entwurf" verhandelt haben - versuchen schon jetzt alle "Abstimmung Tricks" einzusetzen, um das Inkrafttreten zu ermöglichen. ____In den Geschichtsbüchern wird es ein kurzes Kapitel dazu geben. ____Es gab auch mal in der Schweiz eine direkte Demokratie von 1891 bis 2028.........,____Vielleicht dürfen wir dann eine neue Nationalhymne einführen - Herr Orban würde bestimmt zustimmen - gegen ein paar Milliarden:____Guten Abend, gut’ Nacht,__mit Versprechen bedeckt,__ohne Rechte erweckt,__schlupf unter die Deck’

Boots
Boots
El siguiente comentario ha sido traducido automáticamente de EN.

Me hago eco del sentimiento expresado por quienes abogan por el NO al acuerdo bilateral entre Suiza y la UE y el SÍ a la neutralidad.

I echo and fully agree with the sentiment expressed by those advocating NO to the Swiss - EU bilateral agreement and YES to neutrality !!!

TITI17
TITI17
El siguiente comentario ha sido traducido automáticamente de FR.
@Boots

Sí, pero si se informa bien, Suiza no...

oui mais si vous vous informer comme il faut la Suisse n

john patriot
john patriot
El siguiente comentario ha sido traducido automáticamente de EN.

No estoy de acuerdo con este acuerdo. Significaría que Suiza tendría que aceptar todas las normas de la UE, tanto las actuales como las futuras. La UE solo quiere sacar dinero a Suiza. Tendríamos que aceptar las decisiones de jueces extranjeros. Nuestras normas podrían ser revocadas por la dictadura de Bruselas. La mayoría del pueblo suizo votará NO a este proyecto de acuerdo. ¿Por qué Suiza tiene que pagar para exportar a la UE cuando la UE vende más a Suiza de lo que nosotros exportamos a la UE? La UE va a implosionar a medio plazo porque está dirigida por políticos no elegidos que han fracasado y están en bancarrota. Se trata de una organización que no es para Suiza, debemos permanecer neutrales e independientes.

I disagree with this agreement. It would mean Switzerland would have to agree to all UU rules present and future. The EU just wants money from Switzerland. We would have to agree to foreign judges rulings Our rules could be overturned by the Brussels dictatorship. The majority of the Swiss people will vote NO to this draft agreement. Why must Switzerland pay to export to the EU when the EU sells more to Switzerland than we export to the EU. The EU wil in the middle future implode as it is ruled by unelected failed politicians and is bankrupt. This is an organization which is not for Switzerland we must remain neutral and independent

wadel jocelyne
wadel jocelyne
El siguiente comentario ha sido traducido automáticamente de FR.
@john patriot

Tienes razón, la Unión Europea y Bruselas son una dictadura, hacen lo que quieren, nos imponen leyes a su conveniencia y, a menudo, en secreto, sin avisarnos, y si desobedecemos, nos imponen multas elevadas. Soy francesa y mi vida se ha convertido en un infierno. Si tienes la oportunidad, infórmate sobre lo que está pasando en nuestro país, al margen de los medios de comunicación subvencionados por los políticos, que no hacen más que mentir.

vous avez raison l'union européenne et Bruxelles sont une dictature ils font ce qu'ils veulent nous impose des lois a leurs convenance et bien souvent en secret sans nous prévenir et si on désobéi elle nous fait payer des grosses amandes je suis française la vie et devenue un enfer si vous avez l'occasion renseigner sur ce qu'il se passe chez nous en dehors des media subventionner par les politiques qui ne font que mentir

BRUN
BRUN
El siguiente comentario ha sido traducido automáticamente de FR.
@john patriot

Comparto totalmente su opinión. Si Suiza entra en la UE, ¡se la comerán viva! Desde que se instalaron los empresarios franceses, hay muchas intrigas, sin respeto por las leyes ni la ética. ¡Por no hablar de los puestos en el Estado de Ginebra abiertos a europeos no suizos que no existen en Francia! Suiza es muy ingenua y los empresarios solo piensan en sus beneficios sin tener en cuenta las consecuencias. No a la UE, nunca. La UE está en decadencia y Francia en bancarrota.

Je partage entièrement vos propos. Si la Suisse rentre dans l'UE elle se fera bouffer toute crue! Depuis que des patrons français s'installent, ils y a beaucoup de magouilles, de nom respect des lois et de l'éthique. Sans compter les postes à l'état de Genève ouverts aux européens non suisses qui n'existent pas en France! La Suisse est d'une grande naïveté et le patronat ne pense qu'à son profit sans les conséquences! Non à l'EU, jamais. L'EU est en perdition et la France en faillite.

SharonaStaeger
SharonaStaeger
El siguiente comentario ha sido traducido automáticamente de DE.

Una mayor diversidad en el mercado minorista suizo gracias a empresas más competitivas no solo reduciría los precios, sino que también fomentaría la innovación y un mejor servicio al cliente. Esta competencia podría animar a empresas consolidadas como Coop, Migros y los Ferrocarriles Federales Suizos (SBB) a mejorar sus ofertas y, en última instancia, beneficiar a los consumidores.

Eine erhöhte Vielfalt im Schweizer Einzelhandelsmarkt durch wettbewerbsfähigere Unternehmen würde nicht nur die Preise senken, sondern auch Innovationen und besseren Kundenservice fördern. Diese Konkurrenz könnte etablierte Unternehmen wie Coop, Migros und SBB dazu bringen, ihre Angebote zu verbessern und letztlich den Verbrauchern zugutekommen. .

H. Trickler
H. Trickler
El siguiente comentario ha sido traducido automáticamente de DE.

Aunque el acuerdo presenta ciertas ventajas (económicas), no quiero tragarme el horrible sapo (jueces extranjeros e injerencia de la UE).____Si el rechazo por parte del pueblo es un hecho, la UE sin duda se arrastrará de rodillas y aceptará un tratado _económico_ bilateral equilibrado.____Otros temas interesantes para ambas partes, como los estudios y la formación, etc., también serán objeto de soluciones adecuadas.____Por otra parte, no se entiende por qué la UE ha celebrado recientemente acuerdos comerciales bilaterales equilibrados con otros continentes económicamente importantes y no quiere beneficiarse tanto como con Suiza:____No somos nosotros, sino la UE la que está haciendo cherry picking :-((

Auch wenn das Abkommen gewisse (wirtschaftliche) Vorteile bringt, will ich die grauslige Kröte (Fremde Richter und Einmischung der EU) nicht schlucken.

Wenn die Ablehnung durch das Volk Tatsache ist, wird die EU zweifellos zu Kreuze kriechen und einem ausgewogenen bilateralen _Wirtschafts_ Vertrag zustimmen.

Über weitere beidseits interessante Themen wie Studium und Ausbildung etc. wird man ebenfalls passende Lösungen finden.

Es ist auch gar nicht einzusehen, warum die EU kürzlich mit anderen wirtschaftlich bedeutenden Kontinenten ausgewogene bilaterale Handelsabkommen abgeschlossen hat und nur mit der Schweiz derart viel mehr profitieren will:

Nicht wir sondern die EU macht Rosinen-Pickerei :-((

Gabriel David-christian
Gabriel David-christian
El siguiente comentario ha sido traducido automáticamente de FR.

Más de dos mil años de evolución, buenos caminos para Occidente, caminos que se abren... manteniendo el rumbo.

Plus de Deux milles ans d'évolutions, bon chemins,pour l'occident,chemins fesant... gardé cap.

dariogia@gmail.com
dariogia@gmail.com
El siguiente comentario ha sido traducido automáticamente de IT.

Alrededor de 500 000 ciudadanos viven en el extranjero, en países de la UE, otros 300 000 en países no miembros de la UE y cerca de 10 000 000 viven en Suiza. La proporción es de 1/20. Esta proporción indica claramente la importancia que se debe conceder a los acuerdos debido al impacto que tienen en los ciudadanos. Los acuerdos actuales se elaboraron poniendo el énfasis en la economía y no en otros aspectos esenciales, como la socialidad y el respeto al medio ambiente. La Confederación ha elegido la «sostenibilidad» a largo plazo como pilar de su desarrollo, por lo que, incluso en su enfoque hacia los países extranjeros, debería haber tenido en cuenta otros aspectos además de los económicos.Lamentablemente, el camino hacia el nuevo paquete bilateral se ha recorrido sin tener suficientemente en cuenta las necesidades de la población residente, lo que ha desencadenado una controversia sobre el lugar de debate y ha desviado los trabajos destinados a someter el paquete a votación, que estaba destinado a ser rechazado. Solo una parte de la izquierda, engañada por las falsas promesas europeas, una Bruselas sumida en la burocracia y los individuos sospechosos, apoya hoy el acuerdo global. En la votación, el fracaso estaba anunciado.

Circa 500000 cittadini che vivono all'estero, in paesi UE, circa altri 300000 in paesi non UE e quasi 10000000 che vivono in Svizzera. Il rapporto è 1 / 20 . La proporzione fa capire quanto sia il peso da dare agli accordi per l'impatto che questi hanno sui cittadini. Gli attuali accordi sono stati elaborati con il focus sull'economia e non su altri aspetti centrali come la socialità e il rispetto per l'ambiente. La Confederazione ha scelto la "sostenibilità* a lungo termine come filone portante dello sviluppo, per cui anche nell'approccio verso l'estero dovrebbe / avrebbe dovuto considerare anche altro se non gli aspetti economici.
Purtroppo la via verso il nuovo pacchetto bilaterale è stato condotto considerando troppo poco le esigenze della popolazione residente, innescando polemica al posto di discussione e mettendo su una brutta strada tutta in salita il lavoro per portare al voto il pacchetto, destinato ad essere rifiutato. Solo una parte della sinistra, illusa da false promesse europee, da una Bruxelles fagocitata dalla burocrazia e da loschi individui, sostiene ormai il pacchetto di accordi. In votazione, fallimento preannunciato.

kaiSer030%?
kaiSer030%?
El siguiente comentario ha sido traducido automáticamente de DE.

Los acuerdos bilaterales son inútiles para Suiza y solo sirven para someter a nuestra población.__para nuestra población.

Die Bilateralen Verträge sind für die Schweiz nutzlos und bringen nur Bevormundungen
für unsere Bevölkerung.

JustTheFacts
JustTheFacts
El siguiente comentario ha sido traducido automáticamente de EN.
@kaiSer030%?

Por el contrario, muchos suizos están contentos de poder trabajar en la Unión Europea. Los acuerdos bilaterales han facilitado las cosas.

To the contrary; many Swiss people are happy to be able to work in the European Union. The bilateral made that easy.

Erika & Walter Brand
Erika & Walter Brand
El siguiente comentario ha sido traducido automáticamente de DE.

No se trata de un «paquete de acuerdos bilaterales», sino de un tratado de sumisión unilateral que limita en gran medida la soberanía suiza y los derechos constitucionales de los ciudadanos suizos y que nunca será aceptado por el soberano, el ciudadano. No permitiremos bajo ningún concepto que se nos impongan leyes y jueces extranjeros. Esto ya se juró en 1291 en el Grütli y ha demostrado su eficacia durante muchos siglos. Los votantes y los cantones rechazarán por amplia mayoría este paquete que destruye los cimientos del Estado suizo si el Consejo Federal y el Parlamento no son capaces o no tienen el valor/la valentía de hacerlo.

Das ist kein "bilaterales Vertragspaket" sondern ein einseitiger, die Schweizer Souveränität und die verfassungsmässigen Rechte der CH-Bürger stark einschränkender Unterwerfungsvertrag, der vom Souverän, dem Stimmbürger niemals angenommen werden wird. Wir werden uns keinesfalls fremde Gesetze und Richter aufoktrieren lassen. Das wurde bereits 1291 auf dem Rütli geschworen und hat sich über viele Jahrhunderte bewährt.
Die Stimmbürger und die Stände werden dieses Paket, welches das schweizerische Staatsfundament zerstört, mit grosser Mehrheit ablehnen, wenn Bundesrat und Parlament dazu nicht fähig sind bzw. den Mut/Courage dazu nicht aufbringen.

Major Wedgie
Major Wedgie
El siguiente comentario ha sido traducido automáticamente de EN.
@Erika & Walter Brand

Estamos de acuerdo. Cuanto más se acerque Suiza a la UE, más controlados estaremos y más nos empobreceremos. Fíjese en lo que le ha pasado a Alemania. Mi opinión es que la UE quiere poner a todos los países al mismo nivel, no elevarlos.

Agreed. The closer Switzerland allows itself to move closer to the EU, the more controlled & poorer we the people will get. Look what happened to Germany. My opinion is that the EU wants to bring all countries down to to same level and not up.

JustTheFacts
JustTheFacts
El siguiente comentario ha sido traducido automáticamente de EN.
@Erika & Walter Brand

«Esto se juró en el Rütli en 1291»____¿Tienes alguna cita?

"This was sworn on the Rütli in 1291”____Do you have a citation

e.puglisi.suisse@gmail.com
e.puglisi.suisse@gmail.com
El siguiente comentario ha sido traducido automáticamente de IT.

En mi opinión, hay ventajas y desventajas. Las desventajas son las que suelen enumerar quienes no están de acuerdo y piensan que el mundo para Suiza sigue siendo similar al que era antes de la década de 2000.Por desgracia, ¡no es así! Por desgracia, ya ha pasado un cuarto de siglo desde el año 2000 y el mundo es aún más diferente y complejo y, para un país pequeño como Suiza, incluso peligroso. No solo por la economía, sino sobre todo por la defensa. Hoy en día dependemos no solo de quienes compran nuestros bienes y servicios, sino también de quienes, en Europa, con sus ejércitos unidos a los nuestros, pueden defendernos en este nuevo mundo de depredadores, que se basa cada vez más en centros de influencia, relaciones y relaciones de poder geoestratégicas (incluidas las militares).Celebremos, pues, los acuerdos y entendimientos con nuestros cuatro países de la UE que rodean nuestras fronteras.

A mio parere ci sono pro e contro.
I contro sono quelli elencati in genere da chi non e' d'accordo e crede che il mondo, per la Svizzera, sia ancora simile a quello anteriore agli anni 2000.
Purtroppo non e' cosi!
Purtroppo dal 2000 ad oggi e' gia trascorso un ulteriore quarto di secolo e il mondo e' ancora piu' diverso e complesso e, per un piccolo Paese come la Svizzera, anche pericoloso. Non solo per l'Economia, ma soprattutto per la Difesa.
Oggi dipendiamo non solo da chi ci compra le nostre merci e i nostri servizi, ma da chi, in Europa, con i loro eserciti uniti al nostro, ci potra' difendere in questo nuovo mondo di predatori, semore piu basato su centri di influenza geostrategica e rapporti ed equilibri di forza (anche militare).
Quindi ben vengano accordi ed intese con i nostri 4 Paesi della UE che attorniano le nostre frontiere

Rafiq Tschannen
Rafiq Tschannen
El siguiente comentario ha sido traducido automáticamente de EN.

Mi hija vive en Ámsterdam. Gracias a las leyes de libre circulación vigentes entre Suiza y la UE, no tiene ningún problema para vivir, estudiar y trabajar en esa ciudad. Espero que esto pueda seguir así.

My daughter lives in Amsterdam. With the free movement laws in place between Switzerland and the EU she has no problems living and studying and working there. I hope this could continue.

OCRAM
OCRAM
El siguiente comentario ha sido traducido automáticamente de IT.
@Rafiq Tschannen

¡Podría haber vivido allí sin ningún acuerdo!

Avrebbe benissimo potuto viverci anche senza accordi!

H. Trickler
H. Trickler
El siguiente comentario ha sido traducido automáticamente de DE.
@Rafiq Tschannen

¡Esto sería igualmente posible sin o con acuerdos bilaterales!

Auch ohne oder mit bilateralen Verträgen wäre dies genau so gut möglich!

JustTheFacts
JustTheFacts
El siguiente comentario ha sido traducido automáticamente de EN.
@H. Trickler

Independientemente de la ley, lo que es posible a menudo depende de un burócrata, y ahí radica el problema.

Regardless of the law, what is possible is often dependent on a bureaucrat and therein lays the issue.

Anónima / Anónimo
Anónima / Anónimo
El siguiente comentario ha sido traducido automáticamente de EN.

La Unión Europea es una lavadora. La UE está a favor de la inmigración y la integración, pero no asume ninguna responsabilidad en caso de fracaso. No creo que Suiza obtenga ventajas reales al seguir los acuerdos de la UE, y los políticos se autoproclaman importantes y crean un gran agujero para el pueblo suizo al aceptar que la UE tenga poderes sin control.

EU is woke. EU is pro-immigration and pro-integration but has no accountability if that fails. I do not believe Switzerland have any real benefits for following EU agreements and the politicians are self-proclaiming their own importance and digging a big hole for swiss people by agreeing with EU with unchecked powers.

Fastegene
Fastegene
El siguiente comentario ha sido traducido automáticamente de EN.

La UE es una creación de mediados del siglo XX que ha quedado obsoleta. Suiza está mucho más avanzada y firma acuerdos de libre comercio con China. Mantendrá mejores relaciones con Estados Unidos que cualquier país de la UE, lo que significa que las empresas estadounidenses seguirán invirtiendo aquí. En resumen, estos acuerdos son innecesarios y el pueblo suizo debe votar «no».

The EU is. Mid-20th century creation that is outdated. Switzerland is way more forward and is signing free trade agreements with China and will maintain better relationships with the US than any country of the EU, which means US companies will still invest here. In brief, these agreements are useless and the Swiss people must vote no.

OCRAM
OCRAM
El siguiente comentario ha sido traducido automáticamente de IT.
@Fastegene

¡Esperad y tened esperanza! ¡Veréis qué futuro tan prometedor con Trump, Putin y Xi Jinping como nuevos dictadores del mundo! La miopía siempre es peligrosa y debe corregirse lo antes posible, ¡de lo contrario habrá problemas para todos!

Aspetta e spera! Vedrai che bel futuro con Trump, Putin e Xi Jinping quali nuovi dittatori del mondo intero! La miopia è sempre pericolosa e va corretta al più presto, se no saranno guai per tutti!

JustTheFacts
JustTheFacts
El siguiente comentario ha sido traducido automáticamente de EN.
@Fastegene

Por eso el Reino Unido ha abandonado la Unión Europea.

Hence why the UK left the European Union.

Marcel43
Marcel43
El siguiente comentario ha sido traducido automáticamente de FR.

Cualquier acuerdo con la UE equivale a una traición a la neutralidad.

Tout accord avec l'u-e equivaut à une trahison de la neutralité.

H. Trickler
H. Trickler
El siguiente comentario ha sido traducido automáticamente de DE.
@Marcel43

Un acuerdo puramente comercial, como en su día lo fue el Tratado de Roma, no plantearía ningún problema.

Ein reines Handelsabkommen wie früher die Römer-Verträge wäre unproblematisch.

wbrauen@cavalcasa.ch
wbrauen@cavalcasa.ch
El siguiente comentario ha sido traducido automáticamente de DE.

¿Por qué deberíamos simplemente adoptar leyes y disposiciones, incluso aquellas que ni siquiera conocemos y que no tienen nada que ver con la exportación? ¿Quién manda en nuestro país? ¿Podemos decir NO a las leyes europeas 10, 20 o 30 veces al mes mediante referéndum? Si conseguimos decir NO mediante votación, ¡la UE nos castigará tomando medidas compensatorias! ¿Nos lo merecemos? ¿Qué otro Estado que exporta a la UE acepta tales condiciones, que no tienen nada que ver con la exportación, la libre circulación de personas, los jueces extranjeros? ¡Ninguno! La cooperación, como hemos hecho durante décadas con muchos Estados y como seguimos haciendo, en particular con nuestros vecinos, SÍ; los sometidos a órdenes, NO. ¿Cuándo lo entenderán por fin los turbos de la UE?

Warum sollen wir Gesetze und Bestimmungen, selbst solche, die wir noch nicht einmal kennen, und die mit dem Export nichts zu tun haben, einfach übernehmen? Wer befiehlt in unserem Land? Können wir im Monat 10, 20, 30Mal durch Volksabstimmung zu EU-Gesetzen NEIN sagen? Wenn wir es mittels Abstimmung tatsächlich mal fertig bringen würden NEIN zu sagen, wird die EU uns bestrafen, sog Ausgleichsmassnahmen! Haben wir das verdient? Welcher andere Staat, der in die EU exportiert, übernimmt solche Bedingungen, die mit dem Export nichts zu tun haben, PFZ, fremde Richter? Kein einziger! Zusammenarbeit wie wir das seit Jahrzehnten mit vielen Staaten gemacht haben und im Besonderen mit unseren Nachbarn immer noch machen JA, Unterjochte als Befehlsempfänger NEIN! Wann begreifen das endlich die EU-Turbinnen und die EU-Turbos?

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR