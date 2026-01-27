¿Qué importancia tienen los acuerdos bilaterales entre Suiza y la Unión Europea para la comunidad suiza en el extranjero?

Después de meses de negociaciones, Suiza y la Unión Europea anunciaron en diciembre de 2024 la conclusión de las negociaciones sobre el paquete de acuerdos bilaterales. El camino político aún es largo, ya que el proyecto deberá ser aprobado por el Parlamento y, probablemente, sometido a referéndum popular.

Este paquete de acuerdos permite preservar los derechos de los más de 466.000 suizos que viven en la Unión Europea, según la Organización de Suizos en el Extranjero (OSE). Gracias a la libre circulación de personas, los suizos pueden elegir libremente su lugar de trabajo y residencia dentro de los países de la UE, disfrutando de los mismos derechos que los ciudadanos de la UE/AELE.

En su opinión, ¿cuáles son las ventajas o desventajas de este paquete de acuerdos entre Berna y Bruselas? ¿Cómo podrían influir estos acuerdos en su vida? ¿Qué impacto tendría un posible fracaso del proyecto en el Parlamento?

