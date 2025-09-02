Con la llegada de Gómez y Cáceres, la Albirroja está completa y a la espera de Ecuador

Asunción, 2 sep (EFE).- Con la llegada del delantero del Brighton inglés Diego Gómez y del defensa del Dinamo Moscú Juan Cáceres, la selección de Paraguay completó este martes su plantilla de 27 jugadores para el partido del jueves ante Ecuador de la penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de 2026.

Los elegidos por el técnico argentino Gustavo Alfaro se han sumado desde el domingo a la concentración en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), ubicado en la localidad de Ypané (a unos 30 kilómetros de Asunción).

A su llegada al aeropuerto Silvio Pettirossi, que sirve a Asunción, Gómez dijo a periodistas que las expectativas de cara al compromiso, que podría definir el retorno de la Albirroja a la Copa del Mundo, «son muy buenas».

«Ahora lo que vamos a lograr es una sensación única», enfatizó el mediocampista, quien recordó que vio por televisión, en 2010, la última clasificación de Paraguay, y destacó que ahora podría ser uno de los protagonistas de la conquista del boleto mundialista en casa.

Cáceres, por su parte, lamentó la ausencia de su compañero en la defensa Fabián Balbuena, del Gremio, quien se perderá por lesión el partido en Asunción y el del 9 de septiembre ante Perú.

También quedaron fuera de la convocatoria Julio Enciso, del Racing francés; Mathías Villasanti del Gremio; e Isidro Pitta, del Red Bull Bragantino brasileño.

Otro ausente de último momento fue Hugo Cuenca, del Genoa italiano, quien fue convocado por Alfaro pero se perderá los últimos dos partidos por una «lesión traumática en el músculo recto femoral», informó este lunes la APF.

Paraguay es quinta de la clasificación con 24 puntos, uno menos que Ecuador, segundo de la tabla, que con 25 se clasificó en la fecha anterior cuando empató 0-0 en Perú. EFE

