Con ocho corridas se completa la Temporada Grande 2025 en ciudad mexicana de Guadalajara

Ciudad de México, 2 oct (EFE).- Los carteles de las ocho corridas que completan la Temporada Grande 2025 de la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara, capital del estado de Jalisco (oeste del país), se presentaron este jueves. En total con esta segunda parte, Guadalajara tendrá un serial de 29 festejos.

Hace más de 30 años que los aficionados tapatíos, como son conocidos los originarios de Guadalajara, no disfrutaban de una oferta taurina tan extensa.

Sin duda, el hecho de que Ciudad de México no tenga corridas de toros, desde que el Gobierno de la capital del país impusiese el nuevo reglamento de “corridas sin sangre”, obliga a que los otros cosos de México refuercen su oferta.

Tanto Nuevo Progreso en Guadalajara como la Monumental de Aguascalientes, plaza que también aumenta su oferta en 2025, son gestionadas por Espectáculos Monterrey Sociedad Anonima (EMSA), empresa que además controla la Plaza México en la capital del país.

En cuanto a los matadores anunciados pocas sorpresas. Los españoles Emilio de Justo, Alejandro Talavante, Borja Jiménez y el rejoneador Guillermo Hermoso de Mendoza harán el paseíllo en esta temporada de cierre, solo el joven Marco Pérez debuta en Guadalajara por parte de la representación peninsular.

Además, estará el peruano Andrés Roca Rey en los carteles como máxima figura de la segunda parte de la temporada.

De los toreros mexicanos destaca Ernesto Javier “El Calita”, quien el pasado 28 de septiembre en esta misma plaza de Guadalajara cortó cuatro orejas y un rabo, y las figuras mexicana se completan con Diego San Román, Isaac Fonseca y Héctor Gutiérrez.

En el apartado ganadero aparece menos exigencia de lo que se le supone a la considerada plaza más torista de México. Los hierros de Santa Fe del Campo, Peñalba y Teófilo Gómez resaltan de la selección ganadera.

La temporada finaliza con un festival benéfico donde se presentarán los diestros españoles ya retirados Enrique Ponce y Pablo Hermoso de Mendoza.

Viernes 10 de octubre – Corrida de las luces en honor a la Virgen de Zapopan. Diego San Román, Isaac Fonseca y Marco Pérez con toros de Boquilla del Carmen.

Domingo 19 de octubre – Alejandro Talavante, Ernesto Javier “El Calita” y Héctor Gutiérrez con toros de Teófilo Gómez.

Domingo 2 de noviembre – Borja Jiménez, Luis David y Leo Valadez con ganado de Las Huertas.

Domingo 9 de noviembre – Emilio de Justo, Juan Pablo Sánchez y Sergio Flores con toros de Santa Fe del Campo.

Domingo 23 de noviembre – Diego Silveti, Juan Ortega y Diego San Román con ganado de Los Encinos.

Domingo 30 de noviembre – Octavio García “El Payo”, Andrés Roca Rey y Arturo Gilio con toros de Peñalba.

Domingo 7 de diciembre. Rejones con toros de Marrón para Jorge Hernández Garate, Guillermo Hermoso de Mendoza y Javier Funtanet.

Domingo 14 de diciembre – Festival benéfico en defensa de la tauromaquia. Pablo Hermoso de Mendoza, Enrique Ponce, Eulalio López “Zotoluco”, Arturo Gilio, Ignacio Garibay y la novillera española Olga Casado. EFE

