Concentración en Ciudad Real de selección argentina de balonmano femenino para el Mundial

2 minutos

Ciudad Real (España), 15 oct (EFE).- La selección argentina de balonmano femenino se ha concentrado en España con vistas al Mundial, que se jugará en Alemania y Países Bajos del 26 de noviembre al 14 de diciembre, con Mariano Muñoz al mando, componente del cuerpo técnico del BM Caserío Ciudad Real, que es su seleccionador.

Según informó este miércoles la Federación Argentina de Balonmano, desde el pasado 12 de octubre y hasta el 19 de este mes la selección está llevando a cabo en Ciudad Real su cuarta concentración del año.

Por segunda vez consecutiva, la ciudad española ha sido la elegida y en esta ocasión, además de entrenamientos en el Quijote Arena y sesiones de gimnasio y vídeo, disputará un amistoso este viernes (19.00 horas en el Macarena Aguilar) contra el Vino Doña Berenguela de Bolaños, club que milita en la Liga de División de Honor Oro.

La mayoría de las 16 jugadoras convocadas militan en España, junto a dos en Argentina, y con respecto a la última concentración, que tuvo lugar en septiembre, destaca el regreso de Candelaria Cuadrado, que fue baja por lesión, Joana Bolling, Helena Molina y Antonela Mena.

Asimismo, Selena Maitini (Soliss Pozuelo) y Julieta Cuccuini (Vino doña Berenguela Bolaños) participan en algunos entrenamientos que se desarrollan durante esta semana.

Por lo tanto, la 18 jugadoras convocadas en Ciudad Real son:

. Porteras: Valentina Menucci (Zonzamas – ESP) y Candelaria Cuadrado (Morvedre – ESP).

. Centrales: Carolina Bono (Porriño – ESP), Macarena Sans (Beti-Onak – ESP) y Martina Romero (Málaga – ESP).

. Extremos: Joana Bolling (Mislata – ESP), Paloma Satto (Schär Zaragoza – ESP) y Ayelén García (Beti-Onak – ESP).

. Laterales: Micaela Casasola (Beti-Onak – ESP), Malena Cavo (MKS Lubin – POL), Berenice Frelier (Iuventa Michalovce – SVK), Elke Karsten (Bera Bera – ESP), Martina Lang (Rocasa – ESP) y Helena Molina (Quilmes)

. Pívots: Sol Azcune (Elda – ESP), Rocío Campigli (Málaga – ESP), Giuliana Gavilán (Bera Bera – ESP) y Antonela Mena (CID Moreno). EFE

1010542

an/lsy/cmm