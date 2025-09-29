The Swiss voice in the world since 1935
Concluye la semana de alto nivel de la Asamblea General de la ONU

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Naciones Unidas, 29 sep (EFE).- La Asamblea General de la ONU concluyó en la tarde de este unes con el último discurso, el del representante de Timor Este, tras la intervención en el estrado de la asamblea de 189 delegados de otros tantos países.

De ellos, 124 han sido jefes de Estado o de Gobierno, precisó en su discurso de clausura la presidenta de la Asamblea, la alemana Annalena Baerbock.

Aunque se preveía que los discursos continuaran en la tarde de este lunes, finalmente los 18 que intervinieron en esta mañana lo hicieron en menos tiempo del habitual.

Baerbock tuvo palabras de agradecimiento a la policía de Nueva York (NYPD) por la organización de la seguridad y el tráfico durante esta semana en que la ciudad se llenó de diplomáticos de todo el mundo.

Pero también tuvo palabras de crítica contra el gobierno de Estados Unidos -sin mencionarlo por su nombre- al recordar que «el país anfitrión tiene la obligación de dar acceso a todas las delegaciones, pues sin eso esta casa de la diplomacia no funcionaría», dijo, en clara alusión a la negativa de un visado para el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, que tuvo que intervenir excepcionalmente por videoconferencia.

Baerbock habló de los principales temas tratados durante la asamblea, fuera en los discursos o en los eventos paralelos: la guerra de Gaza, el cambio climático, los derechos de las mujeres o la irrupción de la inteligencia artificial, entre otros. EFE





