Concluye reparación provisional del dique roto en el río luso Mondego por los temporales

2 minutos

Lisboa, 22 feb (EFE).- La reparación provisional del dique roto como consecuencia de los temporales en el río Mondego ha concluido, lo que permitirá el drenaje de los terrenos aún inundados junto a la ciudad de Coimbra, en el centro de Portugal, informaron este domingo las autoridades.

El Ministerio de Medio Ambiente y Energía precisó en un comunicado que ha terminado la intervención que ha permitido reparar provisionalmente la rotura del dique de Casais, en la margen derecha del río Mondego, junto a la autopista A1, que se produjo el día 11 de este mes.

Con esto, se restablece provisionalmente la estanqueidad del dique, impidiendo el paso del agua del lecho central a los campos adyacentes.

Además, permitirá el drenaje de los terrenos aún inundados y es un primer paso para la reparación definitiva del dique, del canal conductor general y de la carretera.

La rotura del dique se produjo el pasado 11 de febrero junto a la ciudad de Coimbra después de que se originara una brecha a la altura de la zona de Casais y como consecuencia se inundaron campos agrícolas.

Por otro lado, las autoridades también trabajan en las orillas del río Lis después de que las lluvias de las depresiones Joseph y Kristin provocaran una rotura en el dique de la margen izquierda, que a su vez provocó el desvío de parte del caudal hacia los campos agrícolas adyacentes.

Estas obras de reparación deberían estar terminadas en tres semanas, agregó la cartera de Medio Ambiente y Energía.

Los temporales registrados en las últimas semanas han causado múltiples destrozos en Portugal, como inundaciones urbanas, cortes de carreteras y caídas de estructuras de edificios, entre otros daños, y han dejado varias víctimas mortales. EFE

