Concluye sin éxito la jornada de búsqueda de los tres españoles desaparecidos en Indonesia

Labuan Bajo (Indonesia), 30 dic (EFE).- Los equipos de búsqueda de Indonesia han concluido este martes sin éxito la quinta jornada del operativo que trata de localizar a tres españoles desaparecidos desde el viernes en el este del país por el naufragio de un barco turístico, y tras recuperar la víspera el cadáver de otra española.

«La situación es que la búsqueda sigue sin dar resultados», dijo a EFE el oficial de la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate (BASARNAS) que coordina la misión, Fathur Rahman, al término de las labores.

El operativo, en el que hoy participaron unas 150 personas y más de una docena de barcos, continuará el miércoles.

«Estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo, pero todavía no lo hemos logrado (encontrar a los desaparecidos, un adulto y dos menores). Uno de los factores más determinantes es la climatología», apuntó a EFE Eko Lagay, uno de los rescatistas, al comentar que se enfrentaron hoy a «grandes olas» y «una lluvia intensa» en la zona de búsqueda.

El departamento de meteorología de Indonesia publicó ayer una alerta por fuertes vientos que pueden provocar olas de hasta 2,5 metros en una vasta región del este del archipiélago indonesio que afecta a la isla de Padar, cerca de donde ocurrió el naufragio.

A raíz de esta alerta, la Autoridad Portuaria de Labuan Bajo, desde donde se coordinan parte del operativo de búsqueda, «ha suspendido temporalmente los permisos de navegación para todas las embarcaciones turísticas (…) hasta que mejore el tiempo».

Fue el envite de tres grandes olas debido a un «fenómeno poco común» lo que hizo que el barco turístico donde navegaban los españoles naufragara, explicó hoy a EFE Stephanus Risdiganto, director de la Marina de Labuan Bajo.

«La primera ola levantó al barco, la segunda hizo que se escorara y la tercera lo hundió», explicó el director, al estimar en unos 2,5 metros por encima del nivel del mar la altura de las olas y al asegurar que este fenómeno «inusual e impredecible» duró entre 1 y 2 minutos antes de que las aguas volvieran a la calma.

En la presente jornada, los equipos encontraron hacia las 8:12 hora local (0:12 GMT) un trozo de la embarcación naufragada, apuntó BASARNAS en un comunicado, donde incidía en el despliegue este martes de equipamiento sonar perteneciente a la Policía, así como drones con visión termal.

Localizar el pecio del barco es uno de los objetivos del operativo, ya que los rescatistas estiman que los cuerpos de los desaparecidos podrían estar atrapados en su interior.

Los tres españoles que siguen sin ser localizados son Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; y dos menores: un hijo de Martín y un hijo de Andrea Ortuño, una de las supervivientes del naufragio y madre tanto de otra menor rescatada como de la víctima mortal encontrada la víspera.

Ambos adultos contrajeron matrimonio recientemente

Las familias de los tres desaparecidos y la fallecida han expresado hoy su satisfacción por el incremento de medios y han agradecido la implicación y colaboración no solo de las autoridades locales, sino también de los voluntarios y de las empresas e instituciones privadas de la zona.

Todos ellos han destacado, están participando activamente en este operativo, el cual se prolongará entre tres y seis días más a partir de este martes, han afirmado a EFE.

Por otra parte, los familiares han informado de que la menor que fue rescatada de la embarcación siniestrada junto a su madre el pasado viernes ya se encuentra en España, y han pedido que se respete su intimidad y la de su entorno «en estos momentos especialmente delicados». EFE

