Condecoran en Puerto Rico a los jinetes José e Irad Ortiz con la Medalla de la Gobernadora

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San Juan, 12 may (EFE).- La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, condecoró este martes a los hermanos jinetes José e Irad Ortiz por ganar y llegar en el segundo puesto, respectivamente, en el pasado Kentucky Derby, considerada la máxima carrera hípica en el mundo.

El acto, llevado a cabo en La Fortaleza o sede del Ejecutivo, marcó la primera vez que la mandataria entrega la Medalla de la Gobernadora a un deportista.

Fue el pasado 2 de mayo que José Ortiz, sobre el ejemplar ‘Golden Tempo’, completó la milla y cuarto del hipódromo Churchill Downs de Kentucky en 2:02.27, cruzando la meta justo por delante de su hermano con ‘Renegade’, el favorito.

‘Golden Tempo’ se mantuvo al margen de la pelea hasta la recta final, donde aprovechó la energía que había conservado hasta ese momento para superar al resto de caballos.

La ilustre carrera de José Ortiz incluye importantes triunfos en competencias de la Triple Corona estadounidense, la Breeders’ Cup y el Dubai World Cup, consolidando una figura de excelencia sostenida y reconocimiento internacional.

Su victoria en el Kentucky Derby 2026 adquirió un significado histórico adicional al compartir la llegada final con su hermano, reafirmando la presencia puertorriqueña en la elite del hipismo mundial.

La gobernadora, a su vez, destacó a Irad Ortiz como ganador del premios Eclipse como Jinete Sobresaliente y triunfos en competencias de la Triple Corona, la Breeders’ Cup y otros escenarios de prestigio internacional, consolidándolo como una de las principales figuras de su generación en el hipismo mundial.

Golden Tempo’ partía con una cuota de 23-1 en las apuestas, muy por detrás del 5-1 de ‘Renegade’ y de varios de sus competidores.

Fue la primera vez en 152 ediciones que un caballo entrenado por una mujer, Cherie DeVaux, gana el Derby de Kentucky.

Además de las proclamas a ambos jinetes, la gobernadora le entregó una proclama a DeVaux por ser la primera mujer en la historia de la competencia en haber triunfado. EFE

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