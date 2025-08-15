The Swiss voice in the world since 1935

Condenado en Florida un hombre que estafó más de 60 millones de dólares en EE.UU.

Miami (EE.UU.), 15 ago (EFE).- Un juez estadounidense ha condenado a un empresario basado en Florida a más de 7 años de prisión por haber llevado a cabo una estafa piramidal con la que engañó a cientos de personas para que invirtieran más de 60 millones de dólares en su negocio.

El condenado es Efraín Betancourt Jr, de 36 años y ciudadano colombiano y estadounidense que ejercía como director ejecutivo y único propietario de Sky Group en el momento de la estafa.

La Fiscalía del distrito sur de Florida informó en un comunicado que Betancourt logró estafar 66 millones de dólares mediante un esquema Ponzi, que utilizó para financiar los pagarés que su empresa vendía a otros inversores.

La estafa piramidal se llevó a cabo entre enero de 2016 y marzo de 2020, cuando engañó a más de 600 inversores a quienes trasladó que su dinero manifestó «se utilizaría únicamente para otorgar préstamos al consumo y cubrir los gastos comerciales asociados».

Sin embargo, la Fiscalía indicó que la empresa de Betancourt «solo obtuvo 12,2 millones de dólares mediante préstamos al consumo» y que el condenado malversó hasta 6,5 millones de dólares para gastos personales, incluida «una lujosa boda en un castillo en Francia».

La mayoría de las personas estafadas eran ciudadanos de nacionalidad venezolana y estadounidense, según reporta el medio local Miami Herald.

Betancourt fue arrestado el pasado noviembre en el aeropuerto de Miami y se declaró culpable en mayo. EFE

