Condenan a 40 años de cárcel en Ecuador a una mujer por asesinar a su madre

Quito, 20 feb (EFE).- Un tribunal de Ecuador condenó a cuarenta años de prisión a una mujer por el asesinato de su madre, cuyo cuerpo fue encontrado descuartizado en la casa en la que ambas vivían, en la ciudad costera de Guayaquil, informó este viernes la Fiscalía.

Las investigaciones determinaron que la ahora sentenciada, identificada como Andreína Lamota, actuó con «alevosía y ensañamiento contra su madre». El cuerpo de la mujer estaba descuartizado en el interior de una lavadora que estaba en su domicilio, ubicado en el norte de la ciudad más poblada del país.

La víctima, una abogada de 49 años, había sido reportada como desaparecida doce días antes del hallazgo: el 16 de octubre. Fue su otro hijo quien presentó la denuncia ante la Fiscalía al desconocer su paradero, ya que había sido vista por última vez el 5 de ese mes, cuando salió a una reunión de trabajo.

El subjefe policial de la zona, Jairo Burbano, explicó en ese entonces que el hijo también contactó al servicio de emergencias ECU-911 porque su hermana le impedía ingresar al departamento donde residía con la madre.

«Se presume que la hija tuvo algo que ver, porque cuando el hermano fue a visitarla al domicilio, la hija no le permite el ingreso. Él llama porque tiene ya una sospecha de la hermana», indicó.

Vecinos del sector habían alertado previamente por malos olores. Tras ello, la Policía allanó el inmueble y localizó el cadáver desmembrado.

En el lugar, los agentes hallaron una sierra eléctrica, siete cuchillos, una amoladora eléctrica y un machete, además de un teléfono móvil, una computadora portátil y una tarjeta bancaria, según medios locales.

La Policía anunció que investiga si hubo otras personas implicadas en el crimen y el Ministerio Público dispuso la revisión de cámaras de seguridad del sector y la extracción de información del teléfono de la víctima.

Sin embargo, hasta el momento Lamota ha sido la única acusada por el asesinato de su madre, por el que recibió la pena máxima. EFE

