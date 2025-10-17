Condenan a tres ultraderechistas por planear ataques a mezquitas y sinagogas en R.Unido

Londres, 17 oct (EFE).- Tres individuos descritos como simpatizantes del nazismo fueron condenados este viernes por un tribunal británico a ocho, diez y 11 años de cárcel por planear ataques contra mezquitas y sinagogas en el Reino Unido.

La jueza de la corte de la corona de Sheffield (norte de Inglaterra) dijo hoy que Marco Pitzettu, de 25 años, Christopher Ringrose, de 35, y Brogan Stewart, de 25, estaban listos para usar en atentados un arsenal de más de 200 armas, incluidos machetes, arcos o pistolas eléctricas.

En su sentencia, la magistrada indicó que los condenados, que pertenecían a un grupo formado en línea y, al parecer, solo se conocieron en persona al sentarse en el banquillo, se han mantenido adheridos a su ideología de extrema derecha.

Recordó asimismo que los tres preparaban un ataque contra un centro de educación islámico en Leeds (norte de Inglaterra) antes de ser detenidos en una operación policial efectuada por agentes encubiertos que se infiltraron en su grupo de internet.

Las fuerzas del orden incautaron entonces a Ringrose una impresora 3D con la que había fabricado la mayoría de los componentes de un arma de fuego semiautomática y para la que buscaba las piezas restantes.

Hallaron asimismo un dossier de 374 páginas de la actividad ‘online’ del grupo que «dejaba al descubierto» su ideología extremista, señaló hoy la jueza.

«Estas páginas -subrayó- estaban llenas de odio hacia la gente negra y otras razas no blancas, especialmente hacia los musulmanes y los inmigrantes, con ideas de supremacía blanca y pureza racial junto con la creencia de que pronto debía estallar una guerra racial».

Además, agregó, «glorificaban y admiraban» las políticas y acciones de «(Adolf) Hitler y del Partido Nazi Alemán», incluyendo el antisemitismo y loas a «los asesinos en masa que habían atacado a las comunidades negras o musulmanas».

El trío fue hallado culpable el pasado 14 de mayo de preparar actos terroristas y recopilar información para perpetrarlos, después de que el jurado rechazó los argumentos de la defensa, que sostuvo que su plan era solo una fantasía.

La Fiscalía, por contra, adujo que los tres creían que era inminente «una guerra entre razas» y, en sus intercambios en línea, idolatraban a Hitler y a los nazis, compartían insultos racistas y glorificaban a asesinos en masa.

Ringrose, condenado a diez años de cárcel, también fue hallado culpable de fabricar armamento ilegal, mientras que Pitzettu y Steward afrontan penas de 11 y ocho años de prisión, respectivamente. EFE

