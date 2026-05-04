Conferencia internacional en París para reducir las emisiones mundiales de metano

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Francia acoge este lunes una conferencia internacional para reducir las emisiones de metano, un gas de efecto invernadero que acelera el cambio climático y que se mantiene en niveles «muy altos», según la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

Con la presencia de ministros, actores económicos y científicos, la conferencia, enmarcada en la presidencia francesa del G7, debe permitir «acelerar la aplicación de soluciones eficaces para reducir las emisiones de metano», dijo la ministra francesa de Transición Ecológica, Monique Barbut, en su discurso de apertura.

«Por supuesto, la acción sobre el metano no es el combate de un solo actor y nadie puede ganar solo», añadió la ministra, subrayando que la tarea implica a un «gran número de actores públicos y privados, gobiernos, empresas, inversores y científicos».

El metano, un gas inodoro e invisible, es el principal componente del gas natural que emiten, entre otros, los gasoductos, las vacas y los vertederos.

Cada año se liberan en el mundo unos 580 millones de toneladas, de las cuales el 60 % son imputables a la actividad humana, con la agricultura a la cabeza, seguida de la energía, un sector que concentra la atención en esta batalla climática.

El metano, con una capacidad de calentamiento muy superior al del CO2, es responsable de aproximadamente el 30 % del aumento de la temperatura mundial desde la revolución industrial.

Sin embargo, al tener una vida más corta, su reducción ofrece «beneficios climáticos significativos a corto plazo», destaca la AIE en su informe anual Global Methane Tracker, publicado este lunes.

En los últimos años, los países y las empresas han anunciado compromisos para reducir el metano que cubren «actualmente más de la mitad de la producción mundial de petróleo y gas».

No obstante, las emisiones vinculadas a las energías fósiles (petróleo, carbón, gas) se han mantenido todavía en «niveles muy altos» en 2025, lo que refleja «un importante desfase en la ejecución», advierte la AIE.

– Seguridad energética –

En 2025, la producción récord de energías fósiles (petróleo, carbón, gas) fue responsable del 35 % de las emisiones de metano de origen humano, un total estimado en 124 millones de toneladas, lo que supone un ligero aumento respecto a 2024 (121 Mt), según el informe.

En la industria del petróleo y el gas, el metano se escapa por fugas en válvulas o gasoductos, o durante operaciones de desgasificación directa a la atmósfera o de combustión ineficiente en antorcha (combustión incompleta del gas) en las instalaciones.

Existen soluciones, como la detección y reparación de fugas o la limitación de la quema en antorcha, que permitirían evitar el 30 % de las emisiones procedentes de las actividades relacionadas con los combustibles fósiles «a coste cero», ya que el gas capturado podría revenderse.

Según Laurent Fabius, presidente de la COP21 en 2015 que culminó en el Acuerdo de París, en el contexto de las tensiones en los mercados de la energía por la guerra en Oriente Medio, el metano «no es solo un problema climático, es un desafío evidente de seguridad energética».

Aproximadamente el 70 % de las emisiones de metano del sector fósil provienen de los diez países más emisores, con China a la cabeza, seguida de Estados Unidos y Rusia.

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