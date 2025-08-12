Conferencia latinoamericana de la Mujer pide vencer misoginia y crear sociedad del cuidado

Jacob Sánchez

Ciudad de México, 12 ago (EFE).- La decimosexta Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe inició este martes en Ciudad de México, en medio de exigencias para erradicar el miedo, la misoginia y los persistentes feminicidios, y con la urgencia de construir una sociedad del cuidado.

La ceremonia fue inaugurada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el Palacio Nacional, donde también se contó con la participación de ONU Mujeres, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), liderazgos regionales y la expresidenta chilena Michelle Bachelet.

Sima Bahous, directora ejecutiva de ONU Mujeres, advirtió de que “los logros” en igualdad “están bajo amenaza”.

Señaló un retroceso “basado en el miedo y la misoginia” que puede hacer retroceder décadas y lamentó que la violencia y el feminicidio “sigan siendo una realidad” para muchas.

“ José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Cepal, defendió que América Latina y el Caribe posee una agenda regional de género “única en el mundo” y recordó que este foro fue el primero en nombrar el “derecho al cuidado”, recientemente reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. EFE

